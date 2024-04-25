Акустический детектор обнаружения дронов «Малик» получил возможность вывода информации на экран смартфона

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Акустический детектор дронов «Малик», разработанный специально для применения в зоне спецоперации, получил возможность выводить информацию на экран смартфона. Об этом сообщили в КБ «Талламхо».

Специалисты конструкторского бюро приняли решение внести изменения в конструкцию детектора по результатам испытания прибора в боевых условиях. Теперь у прибора имеется выносная камера, передающая изображение на смартфон. Это позволяет более точно установить направление атаки БПЛА противника. Первая партия для отправки в зону СВО уже готовится, при этом сам прибор продолжает совершенствоваться.

Когда приходилось быстро уезжать по разбитым дорогам от преследовавшего нас FPV-дрона, водитель просил смотреть, с какой стороны летит вражеский дрон, чтобы успеть совершить в последний момент маневр, если аппарат будет атаковать. Поэтому надо было крутить головой по сторонам, но мешала крыша автомобиля. Возникла идея сделать выносную камеру на магните, которая ставится на крышу автомобиля или любой другой техники, а также блиндажей

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Как уже сообщалось, в отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, «Малик» засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они «звучат» по-разному. Детектор выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет.