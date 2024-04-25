Акустический детектор обнаружения дронов «Малик» получил возможность вывода информации на экран смартфона

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Акустический детектор дронов «Малик», разработанный специально для применения в зоне спецоперации, получил возможность выводить информацию на экран смартфона. Об этом сообщили в КБ «Талламхо».
Специалисты конструкторского бюро приняли решение внести изменения в конструкцию детектора по результатам испытания прибора в боевых условиях. Теперь у прибора имеется выносная камера, передающая изображение на смартфон. Это позволяет более точно установить направление атаки БПЛА противника. Первая партия для отправки в зону СВО уже готовится, при этом сам прибор продолжает совершенствоваться.
- приводит ТАСС слова представителя КБ.
Как уже сообщалось, в отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, «Малик» засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они «звучат» по-разному. Детектор выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет.