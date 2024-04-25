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ТАСС

Politico: помощь США не изменит сложившегося положения ВСУ

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Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

По информации газеты, даже после поступления помощи "пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением" российской армии

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Помощь Вашингтона Киеву укрепит иссякающие ресурсы Вооруженных сил Украины (ВСУ), но не позволит им провести контрнаступление. Такое мнение высказали авторы европейского издания газеты Politico.

По их информации, даже после поступления помощи Украине со стороны США "пополнений запасов по-прежнему будет недостаточно, чтобы сделать что-то большее, чем просто помочь Украине укрепить свою обороноспособность перед вероятным будущим наступлением" российской армии. Газета также добавляет, что Киеву "точно не хватит сил, чтобы самому перейти в наступление".

Politico приводит слова бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, который объяснил основные причины неудач ВСУ, включая безрезультатное украинское контрнаступление в 2023 году. Газета сообщает, что экс-министр видит основной проблемой провалившегося украинского контрнаступления то, что оно было "слишком разрекламировано и что ожидания были слишком велики, поскольку многое из того, что было нужно Украине, все еще не было реализовано".

23 апреля Сенат Конгресса одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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