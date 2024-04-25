Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

Матвиенко: российская армия благодаря ВПК обеспечена всем необходимым для победы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вы посмотрите, как мобилизовался наш военно-промышленный комплекс. И в итоге наша армия обеспечена всеми видами вооружений, другими необходимыми вещами для нашей победы. И не только поставляется уже действующее вооружение, оно по ходу модернизируется", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что "если бы заранее Верховный главнокомандующий не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то, конечно, нам было бы очень тяжело сегодня противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу".

"И как раз это противостояние показало, кто есть кто. Мало того, что они свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине", - заключила спикер Совфеда.