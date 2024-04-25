Войти
РИА Новости

Матвиенко рассказала о преимуществах российского ВПК перед западным

336
0
0
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова
Истребитель-бомбардировщик Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени В. П. Чкалова.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвиенко: российская армия благодаря ВПК обеспечена всем необходимым для победы

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская армия обеспечена всеми видами вооружений и всем необходимым для победы, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вы посмотрите, как мобилизовался наш военно-промышленный комплекс. И в итоге наша армия обеспечена всеми видами вооружений, другими необходимыми вещами для нашей победы. И не только поставляется уже действующее вооружение, оно по ходу модернизируется", - сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что "если бы заранее Верховный главнокомандующий не занимался этой сферой, в том числе разработкой суперсовременного вооружения, то, конечно, нам было бы очень тяжело сегодня противостоять всей военной машине НАТО, всему Западу".

"И как раз это противостояние показало, кто есть кто. Мало того, что они свои запасы осушили, но они так и не сумели наладить работу военно-промышленного комплекса для выпуска достаточного количества вооружений, которые они обещали Украине", - заключила спикер Совфеда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
08.12.2006
"Зубры" потеснили НАТО. Сергей Иванов отправил в Грецию российские корабли
20.11.2006
В Киеве рассчитывают подписать план сотрудничества оборонных ведомств Украины и России на 2007 г. в ходе визита Сергея Иванова
14.11.2006
5 ведущих экспортеров оружия
09.11.2006
Прогнозный объем экспорта вооружений Украины в 2006 году оценивается в $700 млн.
18.10.2006
Большая противоракетная игра
28.08.2006
Оборонный завод «Авангард» с рабочим визитом посетил Сергей Николаевич Бабурин - заместитель Председателя Государственной Думы, доктор юридических наук, действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка.
11.08.2006
Россия и Индия вместе создадут военный самолет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 08:40
  • 1029
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.04 05:20
  • 118
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 25.04 05:17
  • 3
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 25.04 04:48
  • 2706
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 01:52
  • 1
Минобороны РФ проведет в Парке Победы выставку трофейного оружия из зоны СВО
  • 24.04 18:08
  • 477
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.04 18:05
  • 43
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 24.04 17:59
  • 6
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 24.04 17:50
  • 21
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 24.04 16:17
  • 0
«Обратная» миграция: что творится в ЕС?
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ