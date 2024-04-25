Украина и ненадежная, сгнившая доска Европы (Le Point, Франция)

Если Трамп вернется в Белый дом и прекратит поддержку Киева, ЕС должен перехватить эстафету, пропагандирует автор статьи из Le Point. По его мнению, Европе нужно собрать всю волю в кулак и выступить против России. Такой опрометчивый и безрассудный пассаж читатели издания не оценили.

Пакет военной помощи, за который только что проголосовал Вашингтон, может стать последним, если к власти вернется Дональд Трамп. Способна ли Европа перехватить эстафету?

В голливудских вестернах на спасение попавших в затруднительное положение героев в конце всегда прибывает кавалерия. Американская палата представителей наконец проголосовала за пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов — его принятие отсрочили на полгода. Как раз вовремя! Глава ЦРУ Уильям Бернс только недавно выразил свои опасения по поводу возможного поражения ВСУ, которым тяжело бороться с оживившейся российской армией в условиях вечной нехватки патронов, снаряжений и зенитных ракет. Это подтверждение афоризма, приписываемого Уинстону Черчиллю: "Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные".

Между тем мы находимся не в фильме, а в реальной жизни. Рассматривать решение конгресса как happy end, "счастливый конец", которое поможет Украине победить в конфликте, западным державам — избежать стратегического поражения, а европейцам — продолжать опираться на Соединенные Штаты в деле обеспечения безопасности Старого континента, значило бы предаваться иллюзии. Голосование 20 апреля обнажило раскол, который ложится бременем на внешнюю политику США и подрывает их авторитет на международной арене: хотя решение было принято двухпартийным голосованием, которое объединило как демократов, так и республиканцев, лишь меньшинство последних высказались за помощь (101 человек). Большая часть этой парламентской группы (112 человек) выступили против. Полезные Кремлю идиоты заседают не только в Национальном собрании Франции или ЕП — их можно найти и в американском конгрессе.

Хватка Дональда Трампа с его политикой изоляционизма в Великой старой партии усиливается по мере приближения президентских выборов. Следует взглянуть правде в глаза: этот пакет американской помощи Украине может стать последним, если кандидат от республиканцев победит 5 ноября. В таком случае Москва добьется своего: как четко гласит официальный документ российского МИД, опубликованный 17 апреля в газете Washington Post, стратегическая цель Кремля заключается в использовании украинского конфликта для ослабления Соединенных Штатов и всего Запада.

Альтернатива Трампу — а именно новый срок Джо Байдена, — с точки зрения Киева, тоже несильное утешение. С самого начала российской спецоперации в 2022 году президент от демократов организует поддержку со стороны западного лагеря в манере крайне апатичной. Повторяется одна и та же схема, и с каждым разом она становится хуже: военная помощь от США и Европы всегда прибывает с небольшим запозданием и в чересчур ограниченных масштабах; это позволяет России справляться со всеми трудностями, но не побеждать. Ведь Джо Байден и другие западные лидеры больше боятся унизительного поражения Владимира Путина, которое проложило бы дорогу к неизвестности в России, чем затянувшегося конфликта, который фактически закрепил бы раздел Украины.

Стоит ли напоминать, что украинцы сражаются не только за свою свободу, но и за нашу? Наши самые эгоистичные интересы должны бы мотивировать нас делать все возможное. Майк Джонсон (Mike Johnson), глава республиканского большинства в палате представителей, христианин, консерватор и трампист, который познал свой "путь в Дамаск", когда с запозданием повернулся к помощи Киеву, блестяще резюмировал дилемму, стоящую перед Западом: "Я лучше отправлю на Украину боеприпасы, чем наших ребят".

В Европе, где это уравнение так до сих пор и не осознали, существует риск, что эта новая американская помощь будет рассматриваться как дополнительное оправдание для проволочек. Франция на протяжении двух лет оказывала союзнице минимальную помощь в области обороны — это позор для страны, которая считает себя первой военной державой континента. Германия шарахается от собственной тени и боится конфронтации, как чумы. Париж и хотел бы взять на себя лидерство в Европе, но не может — все из-за урезания бюджета, политической неопределенности, которая вселяет в наших соседей страх перед возможностью прихода Марин Ле Пен в Елисейский дворец через три года, ну и из-за заблуждений макроновской дипломатии. Берлин мог бы встать во главе, но не хочет.

У Европы есть всего полгода, чтобы собраться с духом перед президентскими выборами в США. Полгода, чтобы раздуть угли производства вооружений и боеприпасов для оказания долгосрочной помощи Украине и перехвата эстафеты от американцев, если последние решат отступить. Промышленность готова. Но без политической воли европейцев и последовательной стратегии ничего важного не произойдет.

Автор: Люк де Бароше (Luc de Barochez)

Комментарии читателей Le Point:

Julot

40 лет разоружения и разительного пацифизма выходят нам боком. Надеемся, что лидеры стран ЕС извлекут из этого уроки, когда конфликт закончится. Европа должна в обязательном порядке организовать общую оборону: либо взяв на себя руководство НАТО после возможного ухода США, либо перейдя в другую структуру. Немыслимо, чтобы мы отдавались на милость первому же пришедшему автократу.

nordier

Европа вот уже 20 лет как сбилась с пути, следуя, подобно стаду баранов, за воинственными американцами, только и мечтающими, что покончить с мумией Советского Союза и таким образом окончательно оформить собственное господство. Но вот проблема: Россия восстала из мертвых и проявила себя более жесткой, чем ожидали западные страны, предпочитающие разбрасываться долларами, а не проливать свою кровь. В 2003 году Франция и Германия сохранили честь Европы, но потом вернулись в строй атлантистов. Сейчас они платят за это цену. Париж может выйти из этого тупика только путем восстановления голлистского дискурса и принятия надежных военных решений.

1w=1j/sec

Дилемма… Стоит ли Европе отдавать свои "Патриоты" и другие аналоги Украине, чтобы та победила противника… Или же Россия выиграет – и вернется на Старый континент, оставшийся без средств ПВО.

Le sanglier de Génolhac

"Политическая воля европейцев!" Нет никакой воли, нет никакой политики… И, прежде всего, нет больше никакой Европы.

HIRAM

Однажды нужно будет поднять тему переговоров и, возможно, мира. Этот конфликт затянулся, спровоцировав и политическую, и экономическую нестабильность. Европа разобщена, что не удивляет; что касается США, там назревает изоляционизм, в том числе среди демократов. Итак, ставки сделаны, что бы там кто ни думал. Санкции не возымели какого эффекта, их ведь просто обойти. Что там остается? Отправить войска? Никто не хочет умирать за Украину, включая — особенно — американцев.

iléou

Если мы говорим о чем-то хорошем, что принес этот конфликт, это будет следующее: он указал на все наши слабости. Украинцы остались в одиночестве защищать свои земли и дома. Путин, к несчастью, выигрывает на этих ставках, пусть даже не тем способом, на который рассчитывал. За отсутствием достаточной обороны, усталостью от боев последует соглашение, подразумевающее раздел украинской территории. Но это не выход — слишком сильно всегда недовольство изменением границ. Печально...