Японский лунный модуль SLIM неожиданно пережил третью луннную ночь

Как сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований, установить связь с аппаратом удалось вечером 23 апреля

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Японский лунный модуль SLIM, который с начала апреля был в очередной раз переведен в спящий режим в преддверии захода солнца в кратере Сиори на Луне, неожиданно пережил третью лунную ночь и вышел на связь. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Как отмечается, с аппаратом удалось установить связь вечером 23 апреля. Он передал снимок лунной поверхности. "SLIM по-прежнему сохраняет свои основные функции даже после преодоления трех [лунных] ночей, чего не предполагалось в его проекте", - говорится в сообщении агентства.

Первый японский лунный модуль осуществил посадку на Луне 20 января, однако после этого был выключен, поскольку испытывал проблемы с получением энергии от солнечных элементов и питался за счет встроенного аккумулятора. Работу аппарата удалось восстановить 29 января благодаря изменению угла падения солнечных лучей на Луну, после чего была проведена съемка прилегающего района с помощью специальной спектроскопической камеры.

1 февраля аппарат был переведен в спящий режим в связи с наступлением лунной ночи, 26 февраля он был запущен с некоторыми ограничениями, но JAXA удалось передать аппарату сигнал и получить от него ответ. 1 марта специалисты JAXA вновь перевели его в спящий режим в надежде возобновить связь в конце месяца. После второй лунной ночи с аппаратом вновь получилось установить связь 28 марта, затем 1 апреля он опять "заснул".

Аппарат SLIM высотой 2,4 м и массой 200 кг предназначен для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц. SLIM оснащен специальной камерой, которая позволяет измерять содержание железа и других элементов в породах на лунной поверхности. Полученные аппаратом данные предполагается использовать, в частности, в рамках лунной программы Artemis Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.