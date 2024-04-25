Французы: Украина никогда не выйдет победительницей (Le Figaro, Франция)

Новый американский пакет помощи Украине нельзя рассматривать как поворотный момент в конфликте, пишет генерал-майор французской армии в Le Figaro. Это лишь отсрочка, на которую не стоит возлагать надежд. Читатели согласны с экспертом и добавляют: Украина никогда не выйдет победительницей.

Венсан Депорт (Vincent Desportes)

В субботу 20 апреля палата представителей проголосовала за пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. По мнению Венсан Депорта, бывшего директора Высшей школы старшего офицерского состава, эту помощь следует рассматривать не как поворотный момент в конфликте, а как стратегическое время, которое нельзя упускать.

Палата представителей на прошлой неделе выделила Украине долгожданную финансовую помощь: последний крупный пакет был согласован в 2022 году, когда республиканцы еще не контролировали палату. Несмотря на то, что эта поддержка приветствуется, она может оказаться ловушкой как для европейцев, так и для украинцев.

Это "trompe-l'œil" ("обман зрения", термин из области искусства. — Прим. ИноСМИ) поскольку эта помощь ни полностью предназначена для Украины (ведь более трети от заявленной суммы пойдет на пополнение запасов оружия и боеприпасов для армии США), ни полностью военная. Фактически, только 14 миллиардов долларов из этого общего пакета выделены непосредственно для приобретения Украиной оружия у американской оборонной промышленности, которая будет основным выгодоприобритателем. Остальные средства, какими бы полезными они ни были, пойдут в фонды поддержки (военная подготовка, разведка) или облегчат украинскую экономику и бюджет.

Так что давайте не будем обманывать себя. Этот долгожданный вклад не является "переломным моментом" в конфликте. Это всего лишь отсрочка, которую следует принимать такой, какая она есть.

Прежде всего, следует перестать думать, что это смена эпохи, возвращение великих США к безоговорочной поддержке демократии и Европы. Период защиты Соединенными Штатами Европы, который начался 75 лет назад, 4 апреля 1949 года, с подписания Североатлантического договора, действительно подходит к концу, несмотря на некоторые всплески, такие как голосование в палате представителей 20 апреля. Никто не может быть уверен в дальнейшей помощи, и наиболее вероятный исход заключается в том, что она не будет предоставлена, а возможное избрание Дональда Трампа устраняет любую вероятность этого. Устойчивость американских намерений сегодня не более прочна, чем в прошлом в отношении Вьетнама, Ирака или Афганистана. Поскольку внешняя политика США больше не строится на двухпартийной основе политики "сдерживания" времен холодной войны, она стала непредсказуемой и неустойчивой. Оборона как Украины, так и Европы по-прежнему во многом зависит от настроений американских избирателей, а значит, и от политических маневров на "Капитолийском холме". Поэтому Европа должна продолжать идти по пути европеизации собственной обороны и обороны Украины. Мы должны продолжать развивать нашу оборонную промышленную базу и наши вооруженные силы, а также быстро наращивать нашу оперативную автономию. До этого еще далеко, и ЕС может оказаться безоружными, если новый главнокомандующий, даже не выходя из НАТО, прикажет всем своим силам вернуться на американский континент на следующий день после дня инаугурации, 21 января 2025 года.

По сути, мы выиграли стратегическое время: время, которое нельзя терять, потому что оно дефицитно.

Мы должны очень быстро укрепить нашу автономию и оборону. Украина должна сосредоточиться только на двух неотложных задачах. Во-первых, укрепить свои линии обороны, чтобы они стали такими же, как "линия Суровикина", которую русские строили и укрепляли в течение года, чтобы сделать ее непробиваемой во время контрнаступления летом 2023 года. Абсолютно необходимо предотвратить любой прорыв и увеличить стоимость до такой степени, чтобы Россия сочла более разумным оставить все как есть. Во-вторых, мы не должны повторять ошибок 2023 года и расходовать новые доступные военные ресурсы танк за танком на наступательные операции, которые, как мы уже видели, столь же бесполезны с тактической точки зрения, сколь и смертельно опасны в стратегическом плане. Это значит, что лучше забыть о надеждах на маневренную войну и безоговорочно перейти к стратегии изматывания, организовать все необходимое для войны на истощение, в которой побеждают не армии, а экономики и народы, которых нужно подготовить к длительной борьбе и стойкости.

В то же время европейцы и украинцы должны тесно сотрудничать, чтобы подготовиться к миру, который однажды наступит, а значит, и к переговорам, которые должны состояться. Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, за исключением случаев абсолютной победы, которая в этом случае недостижима: американская война с Северной Кореей, Северным Вьетнамом, война в Ираке, война против талибов*, французская война с партией "Фронт национального освобождения" (социалистическая политическая партия в Алжире. – Прим. ИноСМИ), британская война с военизированной группировкой "Ирландская республиканская армия" и так далее. Не будем же поддаваться лицемерию и утверждать, будто Украина – хозяин своей судьбы. Это Запад хозяин своей судьбы, и поэтому ему есть что сказать... и не только.

Мы должны исходить из реальности. Во-первых, оборонительная линия, подобная "суровикинской", имеет очень мало шансов быть прорванной. Этому нас учит история. Немцы прорвались под Курском в 1943 году не больше, чем англичане под Каном в 1944-м или иракцы под Басрой в 1987-м во время их долгой войны с Ираном. Редкие прорывы крепко выстроенных оборонительных линий (Густав/Монте-Кассино в Италии в 1944 году, Зигфрид в Германии в 1945 году) были достигнуты лишь ценой гигантских потерь в борьбе с противником, который в конечном счете переставал упираться.

Второе – сколько бы оружия ни получила Украина, потенциал ее эффективности всегда будет ограничен демографической ситуацией. Она никогда не сможет обрести те вооруженные массы, которые необходимы для занятия территорий, потерянных с 2014 года. Для этого ей потребуется мобилизовать миллионы людей, как это сделала Франция во время Первой мировой войны, но это представляется политически невозможным. В этой области Россия обладает гораздо большей устойчивостью, а ее допустимые потери намного превосходят украинские. Поэтому нам необходимо путем перекрестного планирования договориться с европейцами о военной цели, которая заставит Путина предпочесть переговоры продолжению вооруженных действий. Пока Украина не пала ниц окончательно, постановка цели должна будет обеспечить разумное завершение конфликта в интересах всех, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также возможность установления будущего мира в Европе благодаря системе безопасности, которая будет создана с учетом законных интересов всех сторон.

Голосование в палате представителей 20 апреля – это не поворотный пункт в конфликте и не чистый чек с одной лишь подписью: это последний шанс, который необходимо использовать, пока не стало слишком поздно.

Венсан Депорт – генерал-майор французской армии

Комментарии читателей

Des faits

Абсолютно прагматично и реалистично. Украине не суждено выйти победительницей. Но важно, чтобы по итогам она как можно меньше проиграла… Важно, чтобы Европа заботилась о своем будущем и создавала политическое и экономическое равновесие независимо от США и Китая

Victime de la censure

Очень тонкий анализ, выдержанный и к тому же смелый. Но сомневаюсь, кто к этим мыслям кто-то прислушается – до такой степени истерия НАТО заморозила способность Запада мыслить критически.

Taniotoshi

Как мне кажется, в этом много здравого смысла. Но есть и ряд оговорок. Европейская оборона - это еще более обманчиво, чем гарантия американской безопасности. В жизни как отдельных людей, так и целых народов можно по-настоящему полагаться только на себя, поскольку союзы могут быть очень изменчивы в зависимости от обстоятельств и интересов. В конце концов, Великобритания не задействовала свои экспедиционные войска, сохранила свои ВВС в 1940 году и бросила своих французских союзников, которые пожертвовали собой в Дюнкерке. И это было правильным поступком с точки зрения Великобритании. Что касается Украины, то Соединенным Штатам удалось спровоцировать братоубийственный конфликт между славянскими народами, а Европа глупо повелась (за исключением Германии, которая пошла на попятную) и теперь расплачивается за это в одиночку. Но результат хорошо известен и, в некотором роде, нормален. Разве вообразимо, чтобы США хоть на мгновение согласились на присоединение, к примеру, Канады к антиамериканскому китайско-российскому альянсу?

*террористическая организация, запрещенная в России