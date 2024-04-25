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Интерфакс-АВН

Пхеньян предупредил Вашингтон и Сеул о последствиях угроз безопасности КНДР

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Памятник героям-авиаторам в Пхеньяне. Фото Владимира Карнозова
Памятник героям-авиаторам в Пхеньяне. Фото Владимира Карнозова.

Пекин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - КНДР полна решимости противостоять и дать ответ на постоянные угрозы со стороны США и их союзников, заявила заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Если США продолжат собирать своих приспешников, бахвалиться своей силой и угрожать безопасности нашего государства, то более серьезной опасности подвергнется безопасность самих США и их союзников", - говорится в заявлении политика, полный текст которого распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Она подчеркнула: "Мы и дальше будем накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе. Ничто не может изменить нашу решимость".

Ким Е Чжон отметила, что из-за непрерывных военных действий "враждебных сил во главе с США ситуация в регионе все глубже втягивается в опасный водоворот".

По ее словам, об этом можно судить уже только по беспрерывной серии военных учений, направленных против КНДР.

В нынешнем году США "вкупе со своими сателлитами" проводили военные учения более 80 раз, а Южная Корея - отдельные учения более 60 раз.

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Южная Корея
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Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
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