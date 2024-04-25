Байден пообещал начать отправку оружия Украине на текущей неделе

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден заявил, что отправка оружия Украине в соответствии с принятым сенатом законопроектом о помощи Киеву начнется на этой неделе.

"Я подпишу этот законопроект и обращусь к американскому народу, как только он поступит на мой стол завтра (в среду по времени Москвы - ИФ), чтобы мы могли начать отправку оружия и техники на Украину на этой неделе", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

По словам президента, помощь Украине, Израилю и "нашим партнерам, стремящимся к безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе," необходима срочно.

Байден, комментируя одобрение сенатом пакета законопроектов об иностранной помощи, сказал: "Конгресс принял закон, направленный на укрепление нашей национальной безопасности и донесение до всего мира послания о силе американского лидерства: мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения".

Как сообщалось, законопроект о помощи Украине предусматривает выделение Киеву примерно $61 млрд. Согласно документу, помощь Киеву теперь будет предоставляться не безвозмездно, а в кредит.

Предлагаемая сумма не вся пойдет на передачу вооружений. Более $20 млрд будут использованы для пополнения военных арсеналов США. Еще часть денег потратят на финансирование деятельности американских военных вблизи Украины. Порядка $14 млрд получит Киев на покупку оружия.

Кроме того, сенаторы поддержали предложение о выделении дополнительной военной помощи Израилю на сумму около $26,4 млрд, из которых $9,1 млрд пойдут на гуманитарные нужды.