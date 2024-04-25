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ТАСС

Премьер Украины призвал США к новой помощи Киеву

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool via AP

Также Денис Шмыгаль поблагодарил Сенат Конгресса за одобрение пакета помощи во вторник

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассчитывает на продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона, хотя стране еще только предстоит получить одобренную во вторник Сенатом Конгресса США помощь.

"Во время нашего общения с сенаторами в США на прошлой неделе, в частности с лидером демократического большинства Чаком Шумером, получил заверения, что поддержка Украины является безоговорочной, а закон будет принят как можно скорее. Спасибо за соблюдение слова и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе", - написал он в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также поблагодарил американский Сенат за одобрение "жизненно необходимого" пакета помощи Киеву, лично выразив благодарность лидеру республиканского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллу и президенту США Джо Байдену. Зеленский считает, что, поддерживая Украину, Соединенные Штаты укрепляют свою роль как "маяка демократии и лидера свободного мира". Он отметил, что "с нетерпением ждет" подписание законопроекта и предоставление военной помощи.

Во вторник Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая. 20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его 24 апреля, чтобы Вашингтон мог на этой неделе возобновить поставки оружия Киеву.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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