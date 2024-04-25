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Интерфакс-АВН

Генсек ОДКБ: организация продолжает выполнять все обязательства перед Арменией

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Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в полном объеме сохраняет свои обязательства по отношению к Армении, несмотря на решение Еревана ограничить участие в работе объединения, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Армения действительно ограничила свое участие в работе ОДКБ, однако основные механизмы взаимодействия функционируют, работа по повестке организации продолжается", - сказал Тасмагамбетов в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он подчеркнул, что "все обязательства ОДКБ в отношении Армении сохраняются в полном соответствии с уставными целями и принципами организации".

Генсек ОДКБ также отметил, что "выбор Еревана - оставаться в составе ОДКБ или покинуть организацию" - будет "суверенным решением этого независимого государства".

"Другой вопрос, как нынешнее руководство Армении оценивает те угрозы и риски национальной безопасности, с которыми сталкивается страна", - уточнил Тасмагамбетов.

При этом, по его словам, аналитики секретариата организации "указывают, что баланс сил на Южном Кавказе в случае выхода Армении из ОДКБ может измениться, однако в этом случае сработают те факторы региональной безопасности, действие которых сейчас достаточно сложно спрогнозировать и просчитать".

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Россия
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