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ТАСС

Эксперт считает, что ВСУ откажутся от контрнаступления

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Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Вместо этого Украина начнет наносить удары по критическим объектам РФ, предположил военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сменят концепцию и откажутся от контрнаступления, подобного прошлогоднему, в пользу сосредоточения на террористических ударах по критическим объектам на территории России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, комментируя потери ВСУ.

"Концепция будет теперь другой - нанесение ударов по критическим объектам инфраструктуры России, но без перехода в контрнаступление, в попытках продержаться до конца года, - уверен Коротченко. - А там как придется дальше - то ли очередная помощь, то ли чудо какое-то произойдет. [Поставки новых вооружений] не приведут к критическому улучшению положения для Украины на линии боевого соприкосновения. Сейчас стратегическая инициатива в руках России".

Вместе с тем, предположил аналитик, новое западное оружие будет использоваться прежде всего для террористических ударов по объектам на территории России, однако в ответ на это "логика российского военного и политического руководства будет гораздо более жесткой, чем прежде".

Как отмечает Коротченко, колоссальные потери Украины связаны с тем, что киевское командование бездумно бросало военнослужащих на местные штурмы в попытке реализовать концепцию контрнаступления, навязанную западными странами. "Под это дело поставлялись соответствующие ресурсы в виде западной бронетехники, других видов современного оружия - крылатых ракет, безэкипажных катеров. И ставились очень решительные военно-политические цели", - отметил он, заключив, что эти цели так не были достигнуты.

Как сообщил во вторник министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, общие потери ВСУ с 24 февраля 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих. Он отметил, что новый пакет помощи киевскому режиму на сумму почти в $61 млрд направлен на недопущение краха ВСУ, но большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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