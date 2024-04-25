В КНДР считают, что США выгодна ситуация на Украине

В заявлении заместителя министра иностранных дел республики Им Чхон Иля говорится, что администрация президента Джо Байдена "пьет "кровавое вино", получая огромные прибыли"

ТОКИО, 24 апреля. /ТАСС/. Ситуация на Украине удовлетворяет интересам военных предприятий США, а администрация президента Джо Байдена пьет "кровавое вино", получая большую выгоду от конфликта. Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля.

"Дело в том, что не менее трети финансовой поддержки США на сумму более $60 млрд останется в США в целях пополнения запаса вооружений и боеприпасов американской армии. Так еще раз во всей наготе предстает коварное и гнусное намерение США, которые, болтая о военной помощи Украине, протягивают "руку помощи". Их цель заключается в том, чтобы, пользуясь украинским конфликтом, удовлетворить интересы военных монополий США и в то же время подчинить себе марионеточную свору [президента Украины Владимира] Зеленского как проводника и приспешника для осуществления стратегии сдерживания России", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Неслучайно эксперты оценивают, что именно США извлекают максимальную выгоду из ситуации на Украине, а администрация Байдена пьет "кровавое вино", получая огромные прибыли", - заключил замминистра.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение началось 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к Байдену. Американский лидер уже обещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.