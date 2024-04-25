Американская помощь Украине не поспеет до российского наступления (The Independent, Великобритания)

The Independent: американская помощь Киеву не поспеет к российскому наступлению

Американская помощь Киеву не поспеет до российского наступления, которого Зеленский и его соратники ожидают в мае-июне, пишет The Independent. Москва же не собирается ждать, пока западные поставки возобновятся в полном объеме, и уже наращивает атаки.

Аскольд Крушельницкий разделяет опасения украинских военнослужащих о том, что российские войска начнут наступление до того, как прибудет американская военная помощь – несмотря на то, что после нескольких месяцев проволочек палата представителей наконец разрешила свои разногласия

На Украине вздохнули с облегчением: после нескольких месяцев проволочек палата представителей конгресса США наконец одобрила новый пакет военный помощи Украине. Но поскольку российские войска усиливают атаки на востоке страны, Киев опасается, что Москва начнет наступление раньше, чем прибудет американское оружие и боеприпасы.

Майор ВСУ Тарас, ужиная в Краматорске, сразу после прошедшего голосования в конгрессе США, заявил: "Вы можете услышать, что русские очень недовольны [участившимися атаками беспилотников и обстрелами]. Поскольку в последние недели усилился дефицит американских боеприпасов и другого снаряжения, а русские продвинулись на фронте, мы все были очень обеспокоены".

"Мы благодарны Америке и другим странам за их помощь, и нам нужно, чтобы США передали оружие как можно быстрее. Это является вопросом жизни и смерти для наших солдат. Кроме того, это повлияет на нашу способность не только остановить наступление русских, но и захватить все занятые ими территории", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и начальник ГУР Кирилл Буданов считают, что российские войска начнут наступление в конце мая – начале июня. Но среди военных широко распространено мнение, что Москва не собирается ждать, пока Вашингтон возобновит поставки оружия, поэтому украинские силы готовятся к активной обороне.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил: "Трудно спрогнозировать, какой будет тактика нашего противника. И мы знаем, что русские склонны к импульсивным решениям и могут реализовывать неожиданные планы. Поэтому предсказать, что они собираются сделать, сложно, и это нужно иметь в виду".

"Безусловно, любая активизация атак со стороны России усложнит нашу работу, и мы готовимся к любым неожиданным поворотам. В то же время местные власти [военные и гражданские] в течение последних месяцев возводили новые и укрепляли уже существующие фортификационные сооружения по всей линии фронта", – добавил он.

В интервью, опубликованном украинской службой "Би-би-си" в понедельник, генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил: "В ближайшее время нас ждет довольно тяжелая ситуация. Но она не катастрофична, это тоже нужно понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы будут с середины мая".

"Русские будут использовать комплексный подход. Не будем об этом долго разговаривать, но это будет трудный период. Середина мая – начало июня", – добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США как можно быстрее начать поставки военной помощи, заявив, что Украина готовится к наступлению российских войск. "Мы готовимся", – сказал он, повторив предупреждение Сырского о том, что Россия намерена взять Часов Яр в ближайшие недели. Часов Яр – это укрепленный город на возвышенности и ключевой центр ВСУ на Донецком направлении, обеспечивающий защиту некоторых крупнейших городов региона, включая Краматорск и Славянск.

"Я рассчитываю, что мы выстоим, что оружие поступит вовремя и что мы сможем отразить наступление противника, а затем сорвать планы России по полномасштабным контрнаступательным действиям в июне", – заявил Зеленский.

Украинская армия серьезно ограничена в своей способности защищать 600-мильную линию фронта из-за нехватки артиллерийских снарядов и ракет, необходимых для отражения атак пехоты и бронетехники противника, а также для собственного прикрытия.

ВСУ почти исчерпали боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО). За последние недели им удалось сбить гораздо меньше баллистических и других ракет, беспилотников и планирующих бомб (модернизированные обычные авиационные бомбы), что позволило России нанести серьезный ущерб украинской инфраструктуре, например, электростанциям.

В воскресенье, 21 апреля, Кремль заявил, что российские войска взяли под контроль село Богдановка – ещё один шаг к окружению Часова Яра. Ранее Киев признал, что Богдановка находилась в опасном положении. Офицер, участвовавший в боевых действиях, рассказал The Independent на прошлой неделе, что ВСУ несколько раз теряли, а затем возвращали районы Богдановки. Украинские силы понесли большие потери и вряд ли смогут долго противостоять российским атакам.

В понедельник, 22 апреля, в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенный пункт Новомихайловка в ДНР (примерно в 85 милях от Часового Яра).

Непрерывные российские атаки утомили украинских солдат и привели к существенным потерям ВСУ. Моральный дух украинцев был подорван, поскольку военные наблюдали за сокращением американских поставок. Некоторые также встревожены безразличием, которое они увидели в Вашингтоне, несмотря на то что США являются их ключевым союзником.

В Часове Яре постоянно слышен грохот канонады. В субботу вечером, после того как стали известны результаты голосовании в конгрессе США, российская армия нанесла массированные удары по городу и его окрестностям. Взрывы также прогремели недалеко от Краматорска.

В Пентагоне заявили, что первая военная помощь Украине поступит до конца апреля. Вашингтон отправит оружие, уже находящееся на американских базах в Европе, а запасы пополнит позже.

Корреспонденты The Independent за последние три недели посетили много городов на севере и востоке Украины и отметили большое количество украинской бронетехники и оружия. ВСУ создают дополнительные укрепленные линии обороны в нескольких милях от своих нынешних позиций.

Одним из последствий сокращения западной военной помощи является то, что члены НАТО и другие союзники Киева увеличили собственные поставки. Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении средств противовоздушной обороны. Она даже передала Украине собственные системы ПВО Patriot американского производства. Кроме того, немецкие власти запустили инициативу "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD), призывая другие страны пожертвовать часть своих собственных ПВО для Киева или раскошелиться на их покупку. Инициатива IAAD также призывает предоставить Украине другие мощные системы противовоздушной обороны, такие как советские С-300 и западные SAMP/T.

Нидерланды и Дания, похоже, присоединятся к IAAD, а Германия заявила, что и другие страны изучают возможность принять участие в этой инициативе.

IAAD перекликается с предложением Чехии, предусматривающим закупку артиллерийских и ракетных систем для Украины в третьих странах. ВСУ остро нуждаются в 152-мм снарядах для артиллерийских орудий советского производства, а также в 155-мм снарядах для артиллерийских орудий западного образца.

Автор: Аскольд Крушельницкий (Askold Krushelnycky) – журналист, в настоящее время проживающий на Украине. Его работы публиковались во многих изданиях, включая The Sunday Times и The Chicago Tribune.