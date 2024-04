Запад прозрел. Долги за помощь Киев вернет телами европейских солдат (The Spectator, Великобритания)

Spectator: отправка солдат на Украину не сулит Европе ничего хорошего

Фантазии некоторых "экспертов" об отправке в помощь Киеву европейских войск оторваны от действительности, пишет The Spectator. Предвкушение российской капитуляции греет душу западных ястребов — однако на деле армии ЕС дадут заднюю после первой же крови. И ничего, кроме гибели солдат, НАТО на Украине не добьется.

На дворе стоит 2026 год. Выступая в Кремле с пессимистической речью, Владимир Путин объявляет о выводе войск с Украины. Российские войска сделали все, что могли, но свежий набор хорошо обученных украинцев взял верх. Донбасс теперь в руках Киева, а до падения Крыма остались считанные дни.

Но перелом в этом вооруженном конфликте наступил не благодаря долгожданным F-16 или возобновлению американского финансирования. Нет, он произошел из-за присутствия в западной половине Украины многотысячной группировки европейских войск, которые защищают города, порты и границы, успокаивая украинцев и заставляя русских нервничать. Киев торжествует, но и Европа незаметно похлопывает сама себя по плечу — ведь она 80 лет держалась за фалды Америки, а теперь начала действовать самостоятельно и победила в вооруженном конфликте, разразившемся на ее рубежах.

Если говорить о военной стратегии будущего, можно быть уверенным — не об этом будет думать Риши Сунак, когда прибудет сегодня в Польшу на переговоры по Украине с премьером Дональдом Туском. Начнем с того, что он не обращает внимания на тот незначительный вопрос, что размещение западных войск к востоку от границы Польши может привести к Третьей Мировой войне. Однако если господин Сунак во время полета в Варшаву заглянет в политический журнал Foreign Affairs, то он узнает, что, по крайней мере, в мире аналитических центров наконец-то задумались о немыслимом.

В статье, опубликованной вчера в этом журнале (ее заголовок — "Войска на Украину должна отправить Европа — но не НАТО"), три влиятельных военных аналитика утверждают, что "блок стран, готовых к прямому европейскому вмешательству в конфликт, ширится". Пока потенциальные страны-участницы выражаются немного иначе. Французский президент Макрон, первым поднявший вопрос об интервенции в феврале, просто сказал, что этого "нельзя исключать". А польский министр иностранных дел Радек Сикорский не считает, что это "немыслимо".

Интервенция, утверждают авторы статьи, не настолько катастрофична, как может показаться. Во-первых, статья 5 Устава НАТО применяться не будет — потому что страны-участницы станут действовать от имени Европы, а не от имени альянса. И вместо того чтобы отправиться прямиком в Бахмут и сойтись в рукопашной с русскими, евровойска будут держаться в сотнях километрах от линии фронта — скорее всего, к западу от Днепра, течение которого делит Украину надвое.

Поступив таким образом, они просигнализируют, что не намерены вступать в драку, а будут лишь защищать такие города как Киев, если Россия попытается снова взять их под свой контроль. Благодаря их присутствию высвободится большое количество украинских войск, которые смогут вступить в боевые действия на востоке. Между тем евровойска существенно усилят материально-техническое обеспечение и защиту тыловых эшелонов — будь это подготовка украинских подразделений, ремонт поврежденной бронетехники или действия расчетов зенитно-ракетных комплексов, борющихся с ракетными ударами России.

Ну что может пойти не так? Все будет нормально, утверждают авторы, ведь "риск, что переброска европейских солдат на Украину приведет к эскалации конфликта, преувеличен". Такое предложение с энтузиазмом поддержал бывший военный атташе в Прибалтике Глен Грант, одно время работавший советником в украинском министерстве обороны.

"Это очень хорошая идея, и западные страны извлекут из этого ценные уроки, даже если это будет просто помощь с тыловым обеспечением и ремонтом, — сказал он мне. — Если Украина начнет проигрывать эту войну, нам все равно придется это сделать, так что мы просто передвигаем вперед сроки".

Но это не так просто, как может показаться. Бывший пехотный офицер британской армии Саймон Вудивисс, воевавший в составе украинского Интернационального легиона, а сейчас возглавляющий в Киеве консалтинговую фирму по вопросам безопасности ObjectiveUkraine, тоже в целом поддерживает эту идею. Однако он не уверен, что присутствие европейцев на западе Украины поможет высвободить большое количество годной к службе украинской молодежи, которая отправится воевать на восток. "Средний возраст солдат на фронте уже составляет 43 года, и это те люди, которые хотят воевать. Те, кто сейчас в тылу, проявляют гораздо меньше энтузиазма", — отметил он.

Есть и другие вопросы. Многому ли может научить украинских военных НАТО с учетом того, насколько сильно использование беспилотников изменило обстановку на поле боя — и как слабо натовская тактика помогла в проведении летнего контрнаступления? И насколько легко будет натовским военным приступить к выполнению второстепенных задач типа тылового обеспечения и снабжения? По словам Вудивисса, украинская армейская система военного снабжения действует в своем уникальном хаотичном ритме, который заставит разрыдаться среднестатистического европейского интенданта.

Но тут возникает еще один важный вопрос: что будет, когда домой начнут прибывать мешки с трупами? Развернутые в больших количествах европейские войска непременно будут подвергаться российским ракетным ударам, ведь соблазн для русских будет очень велик, поскольку статью 5 для их защиты применить не удастся. Грант говорит, что те европейские страны, которые отправят своих военных на Украину, должны будут смириться с возможными людскими потерями. Однако он полагает, что выгоды перевешивают риски. Пролив кровь собственных солдат, Европа продемонстрирует свою преданность Украине так, как это не смогут сделать никакие поставки оружия или выделение денежных средств.

В политическом плане кровь намного дороже любых богатств. В наше время любые потери, превышающие несколько десятков военнослужащих — это неизведанная политическая территория. Например, в ходе афганской кампании основные потери несли Америка, Британия и Канада (3 500 человек). А большинство европейских стран потеряли не более 50 человек.

Но если счет потерь на Украине пойдет на сотни, а тем более на тысячи, очень быстро усилятся требования вернуть войска домой. И стоит хотя бы одной стране дрогнуть, Путин сможет не без оснований заявить, что Европа, как только запахло жареным, оказалась не такой уж и решительной.

Автор: Колин Фриман (Colin Freeman) — в прошлом главный зарубежный корреспондент Sunday Telegraph, автор книги "Между дьяволом и глубоким синим морем. Миссия по спасению заложников, о которой мир забыл" (Between the Devil and the Deep Blue Sea: The mission to rescue the hostages the world forgot).