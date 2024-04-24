Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5», которой предстоит заменить советские «Протоны», летающие с Байконура, впервые стартовала с Восточного 11 апреля. Этому пуску предшествовала колоссальная работа стартовиков и ракетчиков, а в планах — появление новых версий «Ангары», в том числе с многоразовыми ступенями. Об этом, а также о том, как будут рассчитывать окупаемость многоразовой «Ангары», сколько у России осталось «Протонов», и как они будут использованы, а еще о продлении ресурса российских модулей МКС, сделанных там же, где и ракеты, — в Центре Хруничева, рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости РИА Новости Денису Кайырану генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

– Космический комплекс ракет «Ангара» на Восточном носит название «Амур», и даже летные испытания ракеты там проходят в рамках другой ОКР, нежели на космодроме Плесецк. Расскажите, чем отличаются стартовый комплекс и сама ракета на Восточном?

– Стартовый комплекс на космодроме Восточный изначально спроектирован для запусков ракет-носителей «Ангара-А5» и её модификаций с увеличенной грузоподъемностью, в том числе с «водородной» ступенью. Потенциально с этого стартового комплекса возможен также запуск ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А3». Основными сооружениями нового стартового комплекса космодрома Восточный являются командный пункт, технологический блок, комплекс сооружений обеспечения заправки компонентами, стартовые сооружения. Сооружения построены по современным технологиям. Предусмотрено и обеспечение пилотируемых запусков, а также запусков модификаций ракеты с применением кислородно-водородных блоков, но их реализация не потребует кардинальных доработок. Ракета «Ангара-А5» одинакова и для Восточного, и для Плесецка. Третья ступень ракеты «Ангара-А5В» имеет другую компоновку, и в ней используются другие компоненты топлива — кислород плюс водород, с высоким удельным импульсом.

– Какие задачи нужно было решить, чтобы провести первый пуск «Ангары» с Восточного? В чем заключалась адаптация ракеты к новому космодрому?

– Для обеспечения первого пуска «Ангары-А5» на космодроме Восточный были проведены проверки систем стартового комплекса с помощью специального технологического макета летной ракеты — так называемого изделия «НЖ». Также, в ходе подготовки к пуску, конечно, были проведены электрические испытания ракеты-носителя, и разработана новая полетная программа, определяющая полет «Ангары» и учитывающая особенности ее запуска с космодрома Восточный.

– Сколько пусков еще нужно будет провести для завершения летных испытаний?

– По программе летных испытаний в рамках ОКР «Ангара» осталось выполнить три пуска ракеты «Ангара-А5» и три пуска ракеты «Ангара-1.2». По программе летных испытаний в рамках ОКР «Амур» на первом этапе запланирован один пуск ракеты «Ангара-А5».

– Когда планируется переход на ракету «Ангара-А5М»? После него производство «обычной» «Ангары-А5» будет завершено?

– Согласно планам Центра Хруничева, ракета «Ангара-А5М» должна быть создана в 2025 году. Целесообразно использовать одну ракету тяжелого класса как на космодроме Восточный, так и на космодроме Плесецк. Вопросы замены ракеты «Ангара-А5» на ракету «Ангара-А5М» требуют разработки ряда организационных документов. В этих документах и будут определены сроки перехода на «Ангару-А5М».

– Сколько ракет «Ангара» будет запускаться с Восточного в год?

– Запуски ракет «Ангара» определяются потребностями государственных или коммерческих заказчиков. На сегодняшний момент это космические аппараты, предназначенные для выведения на геостационарную орбиту. Количество запусков ракет «Ангара» будет определяться конкретными требованиями заказчиков.

– Будет ли «Ангара» использована в кратном наращивании российской спутниковой группировки, планируемой в ближайшие годы?

– «Ангара-А5» может использоваться не только для доставки тяжелых аппаратов на геостационарную орбиту, но и для группового выведения космических аппаратов на солнечно-синхронную орбиту. Помимо этого, подготовлена соответствующая документация для пусков ракеты легкого класса «Ангара-1.2». При реализации этого проекта станут возможны запуски легкой «Ангары» с этого же стартового комплекса для формирования и восполнения многоспутниковых группировок.

– На каком этапе работы по разгонному блоку КВТК и «Ангаре-А5В»? Когда появятся первые образцы нового разгонного блока и носителя, и когда начнутся их летные испытания?

– Центр Хруничева завершает разработку рабочей документации на Кислородно-водородный разгонный блок «РБ КВТК» и приступает к автономной отработке составных частей. Планируемый срок летных испытаний — 2030 год. Кроме этого, Центр Хруничева успешно завершил в текущем программном периоде эскизное проектирование ракеты «Ангара-А5В». Данный проект принят Госкорпорацией «Роскосмос» и Космическими войсками. Продолжение работ запланировано на следующий программный период, начиная с 2026 года. Планируемый срок летных испытаний — 2035 год.

– Будет ли реализован проект по созданию этой ракеты с многоразовыми ускорителями первой и второй ступеней?

– Центром Хруничева предложен вариант многоразового использования связки первой и второй ступеней ракеты «Ангара-А5М» или ракеты «Ангара-А5В». Все теоретические расчеты подтверждены в рамках защищенного эскизного проекта по созданию водородной «Ангары-А5В», и мы планируем в следующем программном периоде данные работы продолжить.

– Как изменятся грузоподъемность и другие характеристики «возвращаемой» «Ангары-А5В» по сравнению с обычной ракетой?

– Грузоподъемность ракеты «Ангара-А5ВМ» в многоразовом исполнении по расчетам, проведённым в рамках выполненных работ, оценивается на уровне ракеты «Ангара-А5М», то есть 27 тонн на низкую околоземную орбиту.

– Насколько она будет экономически эффективнее и при каком количестве пусков в год?

– На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения.

– Продолжатся ли пуски ракет «Ангара-1.2»?

– Ракета-носитель «Ангара-1.2» является самой «легкой» модификацией из семейства ракет «Ангара», и в настоящее время она востребована для решения задач по обеспечению запусков с космодрома Плесецк. Решение о дате очередного запуска этого носителя примет государственный заказчик — министерство обороны. Мы полагаем, у этой ракеты есть хорошие перспективы, и в будущем также будут заказы на «Ангару-1.2», в том числе для создания многоспутниковых группировок космических аппаратов.

– Будет ли создана «Ангара-А3»?

– Ракета «Ангара-А3» занимает промежуточное по массе выводимой полезной нагрузки положение в семействе унифицированных модульных ракет-носителей «Ангара» и имеет соответствующий своей грузоподъемности ряд потенциальных задач. Для этой ракеты завершена стадия проектных работ, при этом проведение ее пусков возможно со стартового комплекса как космодрома Восточный, так и космодрома Плесецк. При соответствующем решении государственного заказчика на создание ракеты-носителя «Ангара-А3», Центр Хруничева может оперативно выполнить эту работу.

– Когда планируется выйти на ранее озвученные объемы производства в восемь ракет «Ангара-А5» в год?

– В настоящее время проводятся работы по дооснащению производственных площадей нашего омского филиала ПО «Полет» с целью обеспечения ежегодного выпуска ракет-носителей в запланированном объеме. При обеспечении соответствующего финансирования мы полагаем, что заявленная производительность может быть достигнута в 2027-2028 годах.

– Сколько на сегодняшний день осталось ракет «Протон»?

– На сегодняшний день в различной степени готовности находятся десять ракет-носителей «Протон-М». Часть из этих ракет-носителей будет использована для выполнения Федеральной космической программы России, часть ракет-носителей будет использована для выполнения обязательств по коммерческим запускам. Однако, справедливости ради, стоит отметить, что в связи со сложившейся геополитической обстановкой и отказом некоторых потенциальных заказчиков от дальнейшего использования пусковых услуг на «Протон-М» часть ракет-носителей, планировавшихся для выполнения коммерческих запусков западных аппаратов, осталась. В этой связи Центр Хруничева совместно с Роскосмосом прорабатывает варианты полезных нагрузок для свободных ракет-носителей, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

– Сколько ракет удастся запустить до конца 2025 года?

– На сегодняшний день мы планируем осуществить не менее четырех федеральных и коммерческих пусков ракет-носителей «Протон-М» до конца 2025 года.

– Как будут во взаимодействии с Казахстаном организованы пуски «Протонов» после 2025 года?

– Предложения со стороны Центра Хруничева и Госкорпорации «Роскосмос» проработаны и направлены нашим казахстанским коллегам. В настоящее время идет процесс поиска путей реализации данного вопроса, в том числе и в рамках межправительственной комиссии по комплексу Байконур.

– Ранее сообщалось, что ваше предприятие достигло договоренности с Boeing по закупке запчастей и сменных блоков для модуля ФГБ «Заря» в 2021-2024 годах. Завершена ли эта работа? Что заменено в «Заре»?

– Да, такая договоренность есть. Были предусмотрены закупки расходуемых материалов и регулярно заменяемого оборудования для ФГБ «Заря» . В период с 2021 по 2024 годы к ранее изготовленному и поставленному заменяемому оборудованию, по новому контракту с компанией Boeing было заказано, изготовлено и поставлено еще несколько десятков единиц так называемых ЗИПов. К настоящему времени эти закупки завершены. За это время было поставлено оборудование для следующих систем: радиотелеметрической, электроснабжения, управления бортовым комплексом, терморегулирования, средств пожарообнаружения и пожаротушения, многократно выработавших заданный срок службы. Также проводились работы по замене средств вентиляции, шумопоглощения, израсходовавших свой рабочий ресурс за 25 лет эксплуатации модуля ФГБ «Заря» .

– Планируется ли продолжение этой договоренности, учитывая продление срока службы российского сегмента станции до 2028 года?

– Распределение ответственности по поддержанию модуля ФГБ «Заря» в рабочем состоянии действует и на последующий период полёта. Поэтому работа с Boeing в этом направлении будет продолжена. Хочу отметить, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева проделана большая работа в обеспечение продления срока службы до 2028 года в части незаменяемого на орбите оборудования: герметичного корпуса, двигательной установки, части системы терморегулирования, стыковочных узлов, солнечных батарей модуля ФГБ «Заря». Проводится модернизация ряда бортовых систем наземного стендового оборудования, диагностика состояния конструкции герметичного корпуса и незаменяемого оборудования системы электроснабжения, системы управления бортовым комплексом.

– Как продлевается работа служебного модуля «Звезда» с учетом обнаружения в нем негерметичностей?

– Работа служебного модуля будет продлена в том числе по результатам проведенных ранее ресурсных испытаний макетов-копий модуля, по результатам анализа степени расходования ресурса конструкции в полете и заключений специалистов по конструкционным материалам о возможности продления. По промежуточной камере модуля приняты меры с целью устранения обнаруженной утечки, они имели некоторый успех. Снизить потери воздуха из камеры позволяет ее периодическая изоляция от остального обитаемого отсека модуля. Экипаж входит в камеру на время проведения в ней работ. В целом эта неисправность не оказывает существенного влияния на работу станции, но специалисты продолжают поиск причин утечки и способов её устранения. В настоящее время продление срока службы служебного модуля «Звезда» до 2028 года, с учетом проводимых мероприятий, подтверждается.

– Головным разработчиком новой станции РОС является РКК «Энергия». Будет ли ГКНПЦ принимать участие в создании модулей для этой станции, учитывая ваш опыт по МКС? В каком разрезе?

– В настоящее время принят эскизный проект РОС. Предстоит большая работа по созданию станции. Конечно, Центр Хруничева не мог остаться в стороне. Реализация проекта состоится при участии Центра Хруничева в части предоставления средств выведения модулей станции и пилотируемых кораблей. Как мы уже заявляли ранее, мы готовы поделиться многолетним накопленным опытом успешной реализации проектов «Салют», «Мир» и МКС.

– Ранее сообщалось, что «финансовая дыра» Центра Хруничева будет полностью закрыта в 2024 году. Удалось ли вам выйти на чистую прибыль?

– По данному вопросу Центром имени Хруничева проводится большая работа в соответствии с программой финансового оздоровления. Эта программа согласована с Госкорпорацией «Роскосмос», и мы надеемся на успешную её реализацию.