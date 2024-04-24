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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения

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План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения
План «Орша»: В Сувалкском коридоре стартовали польско-литовские учения.
Источник изображения: belvpo.com

С 21 апреля в Алитусском, Лаздияйском и Варенском районах Литвы (вблизи РБ и РФ) проводится второй этап польско-литовских учений Brave Griffin-24. Кроме национальных сил к военным приготовлениям привлечены контингенты из США и Португалии. В учениях принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и около 200 ед. военной техники.

Brave Griffin-24 открываю серию учений НАТО Steadfast Defender-24, которые в свою очередь включают маневры Saber Strike, Grand Quadriga, Immediate Response и др.

Официальная цель Brave Griffin – проверка готовности сил к выполнению задач по предназначению (войне). Объединенная группировка войск в рамках Brave Griffin отработает некий польско-литовский план «Орша». Известно, что его изобрели еще в 2022 г. Цели и задачи плана засекречены.

Что касается заложенного подтекста в название «Орша», то тут нам пытаются напомнить об исторической битве под Оршей 8 сентября 1514 г., в которой русское войско противостояло войскам ВКЛ и Королевства Польского.

Тогда битва окончилась тактической победой польско-литовского войска. Однако стратегическое значение битвы оказалось скромным. Цель польско-литовского похода – возвращение Смоленска достигнута не была.

Тем не менее, битва была широко распропагандирована для укрепления авторитета власти ВКЛ в Европе. В отчетах своим хозяевам в Ватикан поляки писали:

разбили 50, 70, и даже 80 тыс. «московитов»;

требуется срочная поддержка на восстановление потрепанных польских войск;

Однако, исторические хроники свидетельствуют о том, что в битве участвовало от 12 до 15 тыс. человек со стороны русских. Поэтому информация, содержащаяся в так называемой “польско-литовской правде” на Википедии, заметно напоминает современные отчеты украинского ППО.

Тем не менее, попытки Литвы и Польши подчеркнуть свою значительную роль в формировании Европы все равно поблекли перед достижениями украинцев: пропредков европейцев, и «копателей» Черного моря.

Николай Астровский

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Страны
Литва
Польша
Португалия
США
Проекты
NATO
Военные учения
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