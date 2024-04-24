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Техкульт

В России работают над 3D-принтером для крупных деталей

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В России уже работают над 3D-принтером для крупных деталей

Российские инженеры работают над первым в стране 3D-принтером, функционал которого будет основан на селективном лазерном сплавлении. Устройство, получившее маркировку AM450, будет изготавливать крупногабаритные детали из металла для различных направлений машиностроения, а также для аэрокосмической отрасли.

Конструкторской и рабочей документацией, специальным программным обеспечением и подготовкой ряда комплектующих для будущего 3D-принтера займутся специалисты компании «Onsint», а на «ТехноСпарк» возложена задача по изготовлению других компонентов и наладке массового производства. При этом первый прототип AM450 обещают представить до конца текущего года. Всего разрабатывается две модели принтера — с одним установленным лазером на 500 Вт, а также с четырьмя, общей мощностью в 1000 Вт. На 3D-принтере AM450 можно будет печатать самые разные детали с размерами до 4,5 х 4,5 х 5,5 метра, а в качестве «расходников» называются порошковые материалы, в основе которых будут лежать кобальт-хромовые и хром-никелевые сплавы, а также алюминий и нержавеющая сталь.

Макс Антонов

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Страны
Россия
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1 комментарий
№1
24.04.2024 11:28
Цитата
На 3D-принтере AM450 можно будет печатать самые разные детали с размерами до 4,5 х 4,5 х 5,5 метра
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