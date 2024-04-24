Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ

Билл Нельсон

Космические эксперименты Китая откровенно настораживают руководство НАСА, о чем свидетельствуют заявления его руководителя Билла Нельсона, который в ходе парламентских слушаний обвинил своих китайских коллег в том, что под прикрытием гражданских программ они занимаются милитаризацией космоса.

Впрочем, все объяснилось очень просто. С помощью подобных обвинений Нельсон «выбивал» дополнительные финансовые вливания, запросив для НАСА на 2025 год почти $25,5 млрд. — при этом не потрудившись предъявить хоть какие-то доказательства. В частности, Нельсон обвинил Китай в краже чертежей американских космических кораблей. Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ответ обвинил американскую сторону в организации регулярных клеветнических кампаний «против нормальных и разумных усилий Китая по освоению космического пространства». Препирательство сторон на этом не закончилось. Нельсон в свою очередь выразил резкое недовольство планами Китая «захватить лунные ресурсы для себя», что якобы противоречит обязательствам государства в рамках договора ООН о космосе от 1967 года, после чего… попросил американский Сенат о дополнительном финансировании на новый год. Нельсона также явно не устраивают планы Китая отправить на Луну пилотируемую миссию в 2030 году, поскольку первыми там должны быть именно американцы.

Александр Агеев