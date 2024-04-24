ВВС США успешно испытали ИИ-истребитель в бою с живым пилотом

X-62 VISTA

Школа летчиков-испытателей ВВС США совместно с агентством DARPA приступили к испытаниям опытного самолета X-62 VISTA компании Lockheed Martin, оснащенного ПО с искусственным интеллектом, которое позволяет ему имитировать летно-технические характеристики других самолетов.

В сентябре прошлого года Х-62А провел первые воздушные бои против пилотируемого истребителя F-16. В соответствии с программой испытаний, истребители сошлись во встречном бою, когда они сближались до 610 м на скорости более 1930 км/ч. О результатах поединка не сообщается. При этом в кабине Х-62А находились запасной пилот и техник, контролирующий ИИ, чтобы при внештатной ситуации его можно было отключить и взять управление на себя. Была проведена серия из 21 экспериментального боя, которая продолжится и в 2024 году. Помимо систем автономного полета Х-62А может быть оснащен компактной камерой для проведения научных исследований, ведения разведки, мониторинга окружающей среды и реагирования на ЧС. Сможет ли ИИ со временем заменить пилотов истребителей? Вопрос далеко не праздный. Четыре года назад благодаря программе AlphaDogfight были организованы трехдневные соревнования (то есть тренировочные воздушные бои) между пилотами F-16 и ИИ, которые завершились в пользу последнего с сухим счетом 5-0. Как показал анализ, машина действовала агрессивнее и точнее, чем человек, что и гарантировало ей победу.

Александр Агеев