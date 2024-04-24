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ТАСС

Посольство РФ отметило отчаянные попытки Британии изменить динамику конфликта на Украине

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Посольство РФ в Лондоне
Посольство РФ в Лондоне.
Источник изображения: Игорь Броварник/ ТАСС

Как добавили в диппредставительстве, средства, которые "безвозвратно канут в украинскую черную дыру", можно было бы направить на решение проблем, связанных со значительным повышением стоимости жизни в королевстве

ЛОНДОН, 23 апреля. /ТАСС/. Лондон предпринимает отчаянную попытку изменить неблагоприятную для Запада динамику конфликта на Украине. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне, прокомментировавшего сообщение премьер-министра королевства Риши Сунака о выделении нового пакета помощи Киеву.

"Анонс планов правительства Риши Сунака передать киевским подопечным еще один транш военной помощи общим объемом в £500 млн - это не более чем дань текущей политической конъюнктуре. В Лондоне, с одной стороны, постарались встроиться в кильватер линии США на дальнейшую подпитку вооруженного конфликта на Украине", - отметили российские дипломаты, подчеркнув, что этот шаг был особенно важен для правительства тори в преддверии выборов в парламент, которые должны состояться до конца года. "В этом же ряду сделанное в Варшаве заявление Риши Сунака о планах выйти на расходование 2,5% ВВП на оборонные нужды к 2030 году. Ну и разумеется, это еще и сигнал другим европейским странам о необходимости поддержать почин. Отчаянная попытка с помощью очередной "подачки" изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счет британских налогоплательщиков", - добавили в посольстве РФ.

Как отмечают в российском дипломатическом представительстве, средства, которые "безвозвратно канут в украинскую черную дыру", можно было бы направить на решение острых проблем, связанных со значительным повышением стоимости жизни в Великобритании на фоне долгого периода высокой инфляции.

"Возьмем пару примеров. На реализацию проектов в сфере социальной помощи британское правительство в январе сего года выделило £300 млн. Решение резонансной проблемы ремонта крыш школ, сделанных из небезопасного газобетона, по некоторым подсчетам, обойдется примерно в £200 млн. Согласно недавно изданным мемуарам экс-премьерши Элизабет Трасс, £100 млн в год пришлось бы потратить на усиление штата переполненных британских пенитенциарных учреждений. Теперь же сопоставимая сумма попросту растворится в недрах местного ВПК [военно-промышленного комплекса], а то и в карманах украинских чиновников", - подчеркнули в посольстве.

Часть "сделки"

В его комментарии также отмечается, что объевление о новом британском транше совпало с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг проживающим за рубежом украинским мужчинам призывного возраста.

"Явно исполняя свою часть "сделки", режим [президента Украины] Владимира Зеленского активизирует мобилизационные мероприятия, призванные загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по доверенности" против России, - говорится в документе. - Знаем, что, несмотря на круглосуточную антироссийскую пропаганду, в Британии по-прежнему остается немало думающих людей, которые осознают: происходящее чревато для Украины и украинцев, о которых якобы заботится официальный Лондон, катастрофическим сценарием". 

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
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