Войти
Военное обозрение

Цены на цветные металлы бьют многомесячные рекорды: стоимость меди приближается к 10 тыс. долларов за тонну

361
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В связи с продолжающимися проблемами с мировыми поставками меди, цена на этот металл последовательно растёт. На данный момент на торгах её стоимость доходит почти до 10 тысяч долларов за тонну. Такая цена является для этого металла рекордно высокой за последние 24 месяца.

В последние недели цены на цветные металлы продемонстрировали значительный рост, а торги на медь открылись в первый день этой недели с новым увеличением - почти 10-процентной прибавкой.

Первоначально активное движение цены меди вверх было вызвано множеством сбоев на крупных рудниках, из-за которых металлургические заводы бросились искать альтернативные источники поставок.

Конго является третьим по величине производителем меди в мире и ведущим производителем кобальта, ключевого компонента аккумуляторов для электромобилей и мобильных телефонов. И этот гигант производства добычи меди внёс существенную «долю стараний» в достижение медью ценового рекорда.

Минеральное сырьё с конголезского предприятия по добыче меди и кобальта, контрольный пакет которого принадлежит китайской Zijin Mining Group Co. Ltd, было возвращено из-за слишком высокого уровня радиации.

Признаки улучшения производственной активности от США до Китая тоже поддержали металлы в увеличении цены.

Не смогли сдержать стремительное подорожание меди и старания инвесторов, которые борются с очевидным изменением курса Федеральной резервной системы в сторону снижения процентных ставок. При этом, председатель Джером Пауэлл на прошлой неделе дал понять, что банку потребуется:

больше времени, чем ожидалось, чтобы убедиться, что инфляция находится под контролем.

По прогнозам аналитиков из Citigroup Inc, перспективы меди на ближайшие три месяца выглядят оптимистичными в связи с перспективой более жесткого рынка и закрытия коротких позиций, в то время как другие металлы имеют более слабые показатели.

Что касается алюминия, заказы на вывод металла со складов в Азии растут пятый день, в результате чего объем запасов, доступных другим покупателям, приближается к рекордно низкому уровню. Glencore и Trafigura на прошлой неделе выполнили крупные заказы на вывод металла с биржи, что подстегнуло рост более чем на 10 процентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Конго
США
Проекты
ЯО
Похожие новости
08.10.2012
Восточный рубеж американской ПРО
23.04.2012
Угрозы реальные и мнимые
17.11.2010
Как в 2015 году США проиграли войну на море
09.06.2010
Первый удар и гарантии безопасности
24.05.2010
III Международный салон «Комплексная безопасность-2010» завершен
27.05.2009
Подведены итоги Салона "Комплексная безопасность-2009"
27.10.2008
Украина превратила рынок вооружений в «привоз»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 12:01
  • 1008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ
  • 24.04 09:32
  • 1
Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»
  • 24.04 09:30
  • 2
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 24.04 08:44
  • 7
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 24.04 08:39
  • 5
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 24.04 05:48
  • 1
Подоляк считает, что третья мировая война уже началась
  • 24.04 05:24
  • 209
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.04 01:47
  • 1
Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии
  • 23.04 20:46
  • 0
Professional Truck Driving School In Fontana, CA
  • 23.04 19:11
  • 1
Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке