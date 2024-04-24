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ТАСС

Пакет законопроектов о помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

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Сенат США
Сенат США.
Источник изображения: © РИА Новости Эдуард Песов

Его объем составил $95 млрд

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США.

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по законопроектам. Они 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После окончательного одобрения Сенатом, что ожидается уже на этой неделе, пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
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