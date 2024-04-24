Подоляк считает, что третья мировая война уже началась

Советник главы офиса президента Украины полагает, что РФ и Европа "уже воюют друг с другом"

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что третья мировая война уже идет. С таким утверждением он выступил в интервью порталу Opinion internationale.

"Третья мировая война уже идет, - сказал он. - Да, это возможно не похоже на то, о чем все думают, но, когда Вторая мировая война начиналась, многие сомневались, что это Вторая мировая война. То же было и с Первой мировой войной".

Подоляк полагает, что РФ и Европа "уже воюют друг с другом".

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине, который подразумевает поддержку Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы во вторник.