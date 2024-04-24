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ТАСС

Украина сообщила о переговорах с США о локализации производства комплекса Patriot

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Зенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot.
Источник изображения: AP Photo/ Michael Sohn

По словам посла страны в США Оксаны Маркаровой, Украине нужно наладить сначала частичное, а затем и полное производство американского комплекса ПВО на своей территории

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Украине необходимо наладить сначала частичное, а затем и полное производство американского комплекса ПВО Patriot на своей территории. Такое мнение выразила посол страны в США Оксана Маркарова.

"Действительно, эта задача перед нами стоит. <...> Так что мы активно работаем над этим, - сказала она в интервью изданию "Европейская правда" - Без того, чтобы мы сами производили как минимум значительную часть составляющих, а как максимум - завершенный продукт, не обойтись".

Позднее, в эфире национального телемарафона, Маркарова уточнила, что "переговоры об этом ведутся предметно с момента последнего визита президента [Украины Владимира Зеленского в США] в сентябре прошлого года". "Я, к сожалению, не могу сказать, какие рамки, и мы со своей стороны хотим ускорить, но это абсолютно реально, - заявила она. - Есть очень много компаний. В данном случае я не говорю про Patriot, про другие мощности, которые уже начали строительство или совместное производство с украинскими компаниями дома".

"Мы будем очень активно работать над тем, чтобы это касалось всех возможностей, включая такие сложные, как Patriot, потому что эти возможности будут нужны нам очень долго", - пообещала посол.

Власти Украины регулярно сообщают о нехватке систем противовоздушной обороны и ракет к ним и призывают Запад передать их Киеву. В начале апреля британский журнал The Economist сообщал со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США и Германией на Украину. 13 апреля Минобороны ФРГ сообщило, что Берлин в скором времени отправит Украине еще одну систему Patriot из запасов Бундесвера, а во вторник агентство Bloomberg заявило, что ФРГ пытается добиться и от США передачи Украине как минимум одного собственного комплекса Patriot. 

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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