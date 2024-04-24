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Интерфакс-АВН

НАТО не планирует расширять зону размещения ядерного оружия

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Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг.
Источник изображения: Йенс СтолтенбергФото с сайта НАТО

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - У НАТО нет планов размещения ядерного оружия дополнительно в каких-либо странах альянса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет никаких планов по расширению программы размещения ядерного вооружения дополнительно в каких-либо странах НАТО", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Президент Польши Анджей Дуда в опубликованном накануне интервью изданию "Факт" заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории страны. "Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках его совместного использования и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы", - сказал Дуда, отметив, что тема размещения в стране американского ядерного оружия "уже некоторое время является темой польско-американских переговоров". По словам Дуды, он обсудит эту тему с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Туск, в свою очередь, сказал: "Я с нетерпением жду встречи с Анджеем Дудой, потому что этот вопрос непосредственно касается безопасности Польши, и мне нужно хорошо понимать намерения президента".

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Великобритания
Польша
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
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