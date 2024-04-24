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Военное обозрение

Главком ВС Норвегии: Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Российской Федерации стремительно улучшают и увеличивают свой военный потенциал. Это следует из интервью главнокомандующего вооруженными силами Норвегии Эйрика Кристофферсена изданию Breaking Defense.

Как утверждает главком норвежской армии, Россия в настоящее время способна производить вооружение куда быстрее, чем в 2023 году, не говоря уже о 2022 году. То есть, России удалось перестроить работу предприятий военно-промышленного комплекса, и это позволяет осуществлять активное наступление, пополняя запасы оружия и боеприпасов куда быстрее, чем украинские формирования.

Российская армия совершенствуется быстрее, чем ожидалось

- подчеркнул главком норвежских вооруженных сил.

По словам Кристофферсена, санкции не дали того эффекта, на который рассчитывали страны Запада. Несмотря на то, что против России был введен целый ряд жестких санкций, ее военная промышленность смогла выйти на совершенно иной уровень производительности.

Отметим, что в Европе военно-промышленные предприятия так и не смогли полностью перестроиться на военный лад. Сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время поездки в Польшу заявил о переходе британского оборонно-промышленного комплекса на «режим войны».

Правда, не очень понятно, каким образом этот процесс будет осуществляться. Ведь ни производственные линии, ни кадровые ресурсы британской оборонной промышленности не позволяют в настоящее время произвести качественные изменения.

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Великобритания
Норвегия
Польша
Россия
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