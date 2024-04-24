«Харьков, Одесса или разрезание путей снабжения по Днепру»:

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На Западе выдвигают версии относительного «будущего масштабного наступления ВС РФ»

На Западе всё чаще звучат голоса о том, что российские войска якобы в конце мая – начале июня начнут масштабное наступление. Об этом говорят западные политики, военные, представители различных околополитических и околовоенных структур.

Сначала говорили, что на это время у ВС РФ якобы запланировано наступление, так как «земля подсохнет». То есть, в феврале, марте, апреле не совсем подсохшая или совсем не подсохшая земля российскую армию мало волновала, когда освобождали Марьинку, Авдеевку и другие населённые пункты, а теперь, видите ли, «ждём сухости грунтов».

Конечно, все эти западные предположения никак с погодными условиями не связаны. Но если не связаны с погодой, то почему упорно продвигают мысль о том, что ВС РФ «пойдут в мощное наступление» именно под конец мая?

Связано это с тем, что 20 мая истекает срок легитимности Зеленского в качестве президента Украины. И сколько бы Запад ни твердил о том, что «легитимность никуда не исчезнет», сами там прекрасно понимают, что это не так. И тем более не так уже ввиду того, что Украина не президентская, а парламентско-президентская республика, и никаких выборов в Верховную раду в этой республике в срок не проводилось. То есть, нелегитимный парламент априори обнуляет легитимность всей власти.

Соответственно на Западе, понимая, что с легитимностью, на самом деле, «всё», решают, что именно после 20 мая двинет полки, бригады, дивизии и корпуса Россия. С упором на то, «ну, мы же вам говорили…» Это если двинет. Если ничего подобного не произойдёт, у Запада уже есть возможность для оправдания: «Это потому, что в Москве испугались единства демократического мира и, конкретно, выделения Украине нового пакета военной помощи».

К настоящему моменту, продолжая гадать на кофейной гуще, различного рода западные «эксперты» пытаются сделать вывод о направлении «вероятного российского наступления». Большинство – «за» Харьков. Кое-кто считает, что Россия двинется на Одессу или Киев. Есть те, кто прогнозирует и «новый поход из Беларуси» - да так, что с маршем аж через всю Украину, километров на 500-600, чтобы разрезать пути снабжения, например, по Днепру.

Гадать могут сколько угодно. Главное для нашей стороны состоит в том, что противник должен быть сокрушён. Сокрушён так, чтобы у Запада просто не было вариантов с тем, кому вообще поставить оружие, даже если его будут горы. И освобождением Часова Яра или даже Харькова такой вопрос не решается. Да, и то, и это - будет весомым, крайне значимым успехом, но это, к сожалению, никак не остановит бесноватый режим в его желании атаковать нашу страну всем тем, что дадут в американских и прочих пакетах, включая дальнобойные ATACMS. Отвоюем Часов Яр, Константиновку, Славянск, Купянск, тот же Харьков - будут грызть грязные ногти, сидеть в подвалах, жевать очередную американскую морковку, но, тем не менее, вылезать, чтобы раз за разом пытаться наносить нам ущерб. Потому любому клочку анти-России нельзя давать ни единого шанса.