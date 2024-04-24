Прикрыться «Панцирем»: Шойгу анонсировал удвоение поставок ЗРК в войска

Глава Минобороны также озвучил потери ВСУ с начала спецоперации

Потери ВСУ с начала специальной военной операции составили почти полмиллиона человек, а наша армия в ходе СВО развеяла мифы о превосходстве западного вооружения. Об этом 23 апреля на коллегии Минобороны России заявил его глава Сергей Шойгу. Он же анонсировал скорые поставки в войска первых образцов систем С-500 и двукратное увеличение производства ЗРК «Панцирь». Эффективный на ближних дистанциях ракетно-пушечный комплекс необходим для борьбы с беспилотниками, которые всё активнее используются на линии боевого соприкосновения, полагают эксперты. Эти системы способны решать многие задачи: сопровождать колонны, прикрывать позиционные районы зенитных комплексов С-300 и С-400 и других подразделений.

Усиление ПВО

Поставки в войска зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в этом году вырастут почти в два раза, заявил на коллегии Минобороны его глава Сергей Шойгу.

Модификация «Панцирь-СМ» считается самым современным средством ПВО ближнего радиуса действия. Эти комплексы получили новый радар с активной фазированной решеткой, в результате дальность обнаружения целей возросла с 32–36 км до 75 км. Максимальная дистанция поражения составляет 40 км.

Для «Панцирей» разрабатываются малокалиберные боеприпасы, сообщали ранее «Известия». В них использованы система управления и боевая часть, близкие по своим возможностям к обычным ракетам «Панциря». Новые боеприпасы будут очень эффективны против беспилотников, а также смогут применяться против ПТУРов, снарядов РСЗО, противорадиолокационных ракет и других средств воздушного нападения.

Минимальная зона поражения воздушных целей такими ракетами уменьшится до 500 м. Полный боекомплект заряженной на борьбу с дронами установки может составлять до 48 ЗУР.

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— «Панцири» в войсках очень нужны. Они показали полнейшую эффективность во всех вопросах: и в сопровождении колонн, и в прикрытии позиционных районов зенитных комплексов С-300 и С-400, и в охране городов, — рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев. — Тем более они будут с доработками, с усиленными боевыми возможностями.

По мнению генерала, резкое увеличение поставок «Панцирей» — это мера реагирования на насыщение линии боевого соприкосновения беспилотниками.

— Против БПЛА эти комплексы эффективно показали себя еще в Сирии, когда отразили массовый налет беспилотников, — напомнил он. — Они великолепно прикрывают аэродромы. Очень хороший, универсальный комплекс ближнего радиуса действия.

Как рассказал 23 апреля Сергей Шойгу, в этом году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях — комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Кроме того, продолжится поставка ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», радиолокационных станций нового поколения.

Фото: ТАСС/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, рассказал министр. В ближайшие два года этот показатель необходимо увеличить до 85%.

Глава военного ведомства привел данные о результативности работы российских средств ПВО с начала специальной военной операции. По его словам, всего с начала боевых действий уничтожено более 22 тыс. беспилотников и порядка 6 тыс. реактивных снарядов, в том числе более 3,5 тыс. боеприпасов РСЗО HIMARS и 361 снаряд системы Vampir.

За этот же период сбиты 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых и 278 противорадиолокационных ракет, 37 воздушных шаров.

— Значительный вклад в повышение эффективности системы противовоздушной обороны объектов вносят региональные власти Москвы, Московской, Ленинградской, Белгородской областей и Краснодарского края. При их поддержке формируются подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, оснащаются позиции для зенитных ракетных и радиотехнических войск, — отметил Сергей Шойгу.

Завладели инициативой

В выступлении на коллегии ведомства министр рассказал о ходе специальной военной операции. Российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей.

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Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.

Российские войска постоянно оказывают огневое воздействие на противника, не давая ему удерживать линию обороны.

— Вашингтон для недопущения краха Вооруженных сил Украины намерен выделить почти $61 млрд киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы, — сказал глава военного ведомства.

Он привел данные о масштабных потерях украинских войск.

— Всего с начала специальной военной операции [их] потери составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения, — заявил министр обороны.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Шойгу заверил, что Россия продолжит увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия, а ее вооруженные силы продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей спецоперации.

Новые военные округа

Глава военного ведомства также рассказал о результатах работы по формированию Ленинградского и Московского военных округов.

— Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин. В Германии на базе объединенного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Европейской зоне развернут штаб группы содействия безопасности Украины, — указал министр.

Прямо сейчас проходит серия учений объединенных Вооруженных сил НАТО, в которых участвуют до 90 тыс. человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии. Кроме того, альянс пытается усилить активность в Арктике.

Подобные действия западных стран вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования, рассказал министр. Он напомнил, что в 2022 году президент Владимир Путин принял решение переформировать Западный военный округ в Ленинградский и Московский военные округа. С 1 марта они получили все соответствующие указания и приступили к выполнению задач.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

При создании Ленинградского военного округа, в частности, был сформирован 44-й армейский корпус, а три мотострелковые бригады будут реорганизованы в дивизии. В рамках военного строительства в ЛенВО предусмотрены поставки более 7 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Войска Московского военного округа получат более 2,4 тыс. единиц современных образцов вооружения и техники, указал министр.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны сформировало в Карелии отдельную ракетную бригаду, на вооружении у которой стоят оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Новое соединение вошло в состав Ленинградского военного округа наряду с двумя армейскими корпусами — 11-м, части которого расположены в Калининградской области, и 14-м, дислоцирующимся в Мурманской области.

Роман Крецул