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Великобритания переводит свою оборонную промышленность в режим функционирования в условиях военного времени. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

Глава правительства Соединенного королевства посетил с официальным визитом Польшу. Свое заявление он сделал во время брифинга, который состоялся в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. Это примечательно, что Сунак во время визита посетил военные объекты Польши, продемонстрировав свой повышенный интерес к военной тематике.

Как отметил премьер-министр Великобритании, военная промышленность королевства будет переведена в «режим войны». Но официально Лондон ни с кем не воюет. Поэтому своим заявлением Сунак фактически признает, что его страна вовлечена в украинский вооруженный конфликт и на удовлетворение потребностей ВСУ в вооружениях будет работать британская оборонная промышленность.

Кроме того, Риши Сунак пообещал Украине военную помощь как минимум на нынешнем уровне. По его словам, помощь Киеву Лондон будет оказывать до тех пор, пока Украина будет испытывать нужду в данной поддержке. Однако отметим, что сейчас киевский режим настойчиво пытается выпросить у европейских государств системы противовоздушной обороны, однако никто их передавать Киеву не спешит.

Да и в целом украинские власти давно не удовлетворены масштабами оказываемой странами Запада военной помощи, требуя значительно ее увеличить и даже обвиняя Запад в том, что недостаточная помощь привела к провалам ВСУ на линии боевого соприкосновения.