Военный политолог: Шойгу не зря упомянул о поставках С-500 в войска

Эксперт Глазунов: слова Шойгу об С-500 – для генералов, говорящих об ударе по РФ

Первые образцы ЗРК нового поколения С-500 поступят в войска в этом году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов подчеркнул, что подобные системы есть только у России.

Российский военно-промышленный комплекс продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он также отметил, что в этом году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, в том числе в модификации противоракетной обороны, а также зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения.

В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что речь идет о серьезном укреплении ПВО.

"Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" предназначен в том числе для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, для уничтожения ракет и космических аппаратов на околоземных орбитах. Такого оружия нет ни у кого, только у нас. Шойгу этот комплекс не зря упомянул. Это для тех генералов НАТО и американских генералов, которые говорят о превентивном ударе по России – подумайте, у нас есть такие средства ПВО, что ни одна ваша ракета не долетит. Это новое поколение ЗРК, они будут работать вместе с С-300 и С-400, это усилит нашу обороноспособность", – сказал Олег Глазунов.