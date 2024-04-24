Военный политолог: Шойгу не зря упомянул о поставках С-500 в войска

Эксперт Глазунов: слова Шойгу об С-500 – для генералов, говорящих об ударе по РФ
Первые образцы ЗРК нового поколения С-500 поступят в войска в этом году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов подчеркнул, что подобные системы есть только у России.
Российский военно-промышленный комплекс продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он также отметил, что в этом году в войска поступят первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях, в том числе в модификации противоракетной обороны, а также зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У" и радиолокационные станции нового поколения.
В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политического анализа Российского экономического университета им. Плеханова Олег Глазунов отметил, что речь идет о серьезном укреплении ПВО.