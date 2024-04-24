Сунак объявил о намерении нарастить оборонные расходы Британии до 2,5% ВВП к 2030 году

Брюссель. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Лондон намерен увеличивать оборонные расходы в следующие шесть лет и достигнуть отметки в 2,5% ВВП к 2030 году - не менее 87 млрд фунтов стерлингов на военные нужды ежегодно, заявил во вторник премьер Британии Риши Сунак.

"Мы нарастим затраты на оборону до нового уровня - 2,5% от ВВП к 2030 году. Этот процесс стартует сегодня и будет устойчиво нарастать каждый год", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сунак отметил, что тем самым Великобритания станет второй после США страной НАТО по объему оборонных расходов. Всего Лондон планирует потратить на оборону дополнительно 75 млрд фунтов стерлингов в следующие шесть лет.

Премьер определил три приоритета для новых инвестиций: перевод британской оборонной промышленности на военные рельсы и накопление запасов боеприпасов; внедрение инноваций, включая БПЛА; поддержка Украины в долгосрочной перспективе.

В июне 2022 года члены НАТО вновь подтвердили обязательство, взятое в 2014 году, о выделении на оборону не менее 2% ВВП.