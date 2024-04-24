Голландская разведка утверждает, что РФ причастна к акциям против поставок оружия Украине

Как считают в Службе общей разведки и безопасности Нидерландов, целью этих мероприятий является создание впечатления у россиян, что на Западе много критики по поводу военной поддержки Украины

ГААГА, 23 апреля. /ТАСС/. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов утверждает, что Россия "приложила руку" к организации демонстраций против оказания помощи Украине.

"Участникам акций платили за то, чтобы они выходили на улицы с заранее заготовленными лозунгами", - утверждается в новом докладе ведомства, опубликованном на сайте.

Эти мероприятия, считают в разведслужбе, были нацелены якобы на то, чтобы создать впечатление у россиян, что на Западе много критики по поводу военной поддержки Украины. В документе утверждается, что Россия пыталась разжечь среди западного населения усталость от вооруженного конфликта и снизить поддержку Украины, для чего якобы распространяла идеи о том, что помощь оказывается за счет средств западных налогоплательщиков.

В более широком плане в докладе выдвигается точка зрения, что Россия видит себя в экзистенциальном конфликте с Западом и будто бы продолжит стремиться к конфронтации с западными странами в обозримом будущем. И хотя российское внимание в основном сосредоточено на крупных европейских странах, полагает разведка, Нидерланды также представляют интерес, поскольку здесь расположены важные международные организации, в том числе те, которые расследуют "военные преступления" на Украине, считают специалисты. Также высказывается утверждение о так называемых российских операциях в киберпространстве, которые якобы направлены на то, чтобы больше узнать о поддержке Украины и выявить уязвимости в наиболее важных системах для последующей организации диверсий.

Кроме того, в докладе указывается еще несколько вопросов, которые Нидерланды считают угрожающими. По данным разведки, самой серьезной террористической угрозой для страны остается радикальный исламизм. В последние годы число атак в Европе сокращается, но, по мнению экспертов, определенные события могут спровоцировать насилие.

"Западные службы разведки и безопасности выявили и сорвали по меньшей мере десяток планов атак в Европе", - отмечается в документе. В четырех случаях в Нидерландах были арестованы люди. В середине декабря 2023 года Нидерланды повысили с третьего до четвертого уровень террористической угрозы. Это предпоследний уровень, который означает, что существует реальная вероятность теракта в стране.

Не осталась в стороне и китайская тематика. По мнению голландской разведки, КНР снижает доходность голландского бизнеса "посредством кибератак, использования шпионажа, инсайдеров, тайных инвестиций и незаконного экспорта". При этом эксперты обращают внимание на то, что у службы недостаточно людей и ресурсов для того, чтобы бороться с угрозами со стороны Китая.

"Мрачная картина, которую разведслужба нарисовала в прошлом году, во многих отношениях стала еще хуже", - подытожили специалисты.