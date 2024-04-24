Литва поставила Украине вторую в этом месяце партию командно-штабных машин М577

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Литва передала Киеву очередную партию бронетранспортеров М577, техника доставлена на Украину на автомобильных трейлерах сегодня, 23 апреля 2024 года. О поставке бронетранспортеров сообщило Минобороны республики.

Литовское военное ведомство передало ВСУ вторую в апреле партию командно-штабных машин М577 на базе американского бронетранспортера М113. Сколько всего единиц бронетехники получили украинские военные, не сообщается, первая партия пришла 6 апреля.

Как сообщает украинская пресса, Литва может довольно длительное время небольшими партиями поставлять данные бронетранспортеры Украине, поскольку их у нее много. В 2016 году Минобороны Литвы закупило в Германии 168 единиц М577 из запасов Бундесвера. Заодно немцы отдали литовцам запасные части, инструменты для технического обслуживания и снаряжение для экипажа.

В 2019 году немецкая компания FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH провела модернизацию 22 командно-штабных машин М577 для армии Литвы, добавив им способность управлять гаубицами PzH 2000. Остальные так и остались в старой конфигурации. Вот их-то литовцы и передают украинцам. Впрочем, в ВСУ и такой технике рады, лишь бы возила. Украинские военные могут использовать данные командно-штабные машины в качестве простых бронетранспортеров.

Стоит отметить, что Литва весьма активно поддерживает Украину, поставляя ей оружие и боеприпасы на постоянной основе, хотя и небольшими партиями. С начала этого года литовцы передали Киеву снаряды калибра 155-мм, боеприпасы, антидроновые комплексы, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, детали разобранного легкого штурмовика L-39ZA «Альбатрос» и т. д.