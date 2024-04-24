ВМС Индонезии намерены реализовать крупные закупки

ЦАМТО, 23 апреля. Командование ВМС Индонезии намерено существенно повысить свои боевые возможности в период с 2025 по 2044 гг., реализовав амбициозный план закупок вооружений и военной техники.

Как сообщает Indonesia Defense, представленный в Джакарте 19 апреля план развития ВМС на период с 2025 по 2044 гг. предусматривает приобретение подлодок класса "Скорпен" французской Naval Group, многоцелевых патрульных кораблей итальянской Fincantieri, морских патрульных/противолодочных (MPA/ASW) самолетов, универсальных десантных кораблей (LHD), эскадренных миноносцев, ракетных комплексов береговой обороны, ударных беспилотных летательных аппаратов и плавающих бронемашин десанта. Примечательно, что через несколько часов после размещения материала на портале по неизвестным причинам он был удален.

Как заявил в ходе презентации начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али, командование надеется, что планы развития ВМС будут реализованы в рамках стратегической инициативы "Золотая Индонезия 2045".

В ходе своего выступления адмирал раскрыл некоторые планируемые к покупке категории военной техники. В частности, были упомянуты: морской патрульный самолет P6 MPA, БЛА "СканИгл" американской Insitu, "Байрактар TB2" и "Акынджи" турецкого производства.

Упоминание самолета P6 MPA, спроектированного PAL Aerospace на базе авиалайнера Global 650, стало неожиданностью для индонезийских военных экспертов, поскольку в последнее времени СМИ часто упоминали о высокой заинтересованности ВМС Индонезии в приобретении американских самолетов P-8 "Посейдон". Тем не менее, проблемы с выделением необходимого объема финансовых средств, вероятно, привели к изменению планов в отношении P-8.

Кроме того, презентация включала изображение китайского эсминца "Тип-052D" и пусковой установки РСЗО HiMARS американского производства. Назначение данных изображений, однако, пока остается неясным и может служить просто заполнением, а не обозначать конкретные намерения ВМС Индонезии.

Наконец, в категории плавающих бронемашин десанта "AAV" было представлено еще одно неустановленное изображение бронемашины. Хотя на вооружении корпуса морской пехоты ВМС Индонезии в настоящее время имеется около 10 подаренных США LVTP-7A1, а также устаревшие БТР-50, приобретенные в СССР в 1960-х годах, некоторые данные свидетельствуют о том, что командование проявляет интерес к бронемашинам ZAHA турецкой компании FNSS.