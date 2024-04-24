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ЦАМТО

ВМС Индонезии намерены реализовать крупные закупки

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Церемония передачи ВМС Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"), построенной индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and
Церемония передачи ВМС Индонезии первой подводной лодки индонезийской постройки Alugoro (бортовой номер "405"), построенной индонезийским государственным судостроительным предприятием РТ PAL при содействии южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) по ее проекту DSME1400 (модифицированный германский проект 209/1200). Сурабая, 17.03.2021 (c) ВМС Индонезии.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 23 апреля. Командование ВМС Индонезии намерено существенно повысить свои боевые возможности в период с 2025 по 2044 гг., реализовав амбициозный план закупок вооружений и военной техники.

Как сообщает Indonesia Defense, представленный в Джакарте 19 апреля план развития ВМС на период с 2025 по 2044 гг. предусматривает приобретение подлодок класса "Скорпен" французской Naval Group, многоцелевых патрульных кораблей итальянской Fincantieri, морских патрульных/противолодочных (MPA/ASW) самолетов, универсальных десантных кораблей (LHD), эскадренных миноносцев, ракетных комплексов береговой обороны, ударных беспилотных летательных аппаратов и плавающих бронемашин десанта. Примечательно, что через несколько часов после размещения материала на портале по неизвестным причинам он был удален.

Как заявил в ходе презентации начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али, командование надеется, что планы развития ВМС будут реализованы в рамках стратегической инициативы "Золотая Индонезия 2045".

В ходе своего выступления адмирал раскрыл некоторые планируемые к покупке категории военной техники. В частности, были упомянуты: морской патрульный самолет P6 MPA, БЛА "СканИгл" американской Insitu, "Байрактар TB2" и "Акынджи" турецкого производства.

Упоминание самолета P6 MPA, спроектированного PAL Aerospace на базе авиалайнера Global 650, стало неожиданностью для индонезийских военных экспертов, поскольку в последнее времени СМИ часто упоминали о высокой заинтересованности ВМС Индонезии в приобретении американских самолетов P-8 "Посейдон". Тем не менее, проблемы с выделением необходимого объема финансовых средств, вероятно, привели к изменению планов в отношении P-8.

Кроме того, презентация включала изображение китайского эсминца "Тип-052D" и пусковой установки РСЗО HiMARS американского производства. Назначение данных изображений, однако, пока остается неясным и может служить просто заполнением, а не обозначать конкретные намерения ВМС Индонезии.

Наконец, в категории плавающих бронемашин десанта "AAV" было представлено еще одно неустановленное изображение бронемашины. Хотя на вооружении корпуса морской пехоты ВМС Индонезии в настоящее время имеется около 10 подаренных США LVTP-7A1, а также устаревшие БТР-50, приобретенные в СССР в 1960-х годах, некоторые данные свидетельствуют о том, что командование проявляет интерес к бронемашинам ZAHA турецкой компании FNSS.

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Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
БТР-50
Компании
Fincantieri
Nurol
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