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ТАСС

NYT: ВСУ опробуют американские технологии ИИ по обнаружению возможных целей на поле боя

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Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска
Дрон ВСУ в небе в районе Артемовска.
Источник изображения: Фото: Getty Images

По информации газеты, эти технологии помогают обнаруживать потенциальные цели на поле боя с помощью видеозаписей с дронов

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины опробуют американские технологии с использованием искусственного интеллекта, которые помогают обнаруживать потенциальные цели на поле боя с помощью видеозаписей с дронов. Об этом сообщила газета The New York Times.

Программа Maven, в которой используются несколько инновационных разработок, стала "амбициозным проектом" американских военных, которые хотят обеспечить своих коллег оперативной информацией. Используя алгоритмы, они пытаются прогнозировать, куда движутся войска и откуда можно ожидать атаки противника, говорится в публикации. "Пока что результаты неоднозначны", - отмечает издание.

Конфликт на Украине, как признают многие американские чиновники, стал испытательным полигоном для некоторых быстро развивающихся технологий. "В конце концов это сейчас наша лаборатория", - заявил генерал-лейтенант Кристофер Донахью.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля.

Ранее в МИД РФ отметили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

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