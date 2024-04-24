"Нечто новое". Шольц решил давить на Байдена и требовать от него ЗРК (Bloomberg, США)

Bloomberg: Германия давит на США в вопросе поставки Украине ЗРК Patriot

Германия давит на США и требует передать Украине еще один ЗРК Patriot, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, для Шольца это нечто новое, ведь раньше он осторожничал в вопросе помощи ВСУ. Впрочем, поставлять Киеву Taurus Берлин так и не планирует.

Берлин настаивает, чтобы союзники поставили Киеву больше систем ПВО.

Правительство канцлера Олафа Шольца призывает Соединенные Штаты поставить на Украину еще как минимум один зенитно-ракетный комплекс Patriot, чтобы сократить отставание в средствах ПВО на фоне усиления российских атак.

Согласно сообщениям осведомленных анонимных источников, немецкая кампания давления на трансатлантического союзника является частью скоординированных усилий, цель которых — заставить партнеров по НАТО и ЕС больше помогать Украине в обеспечении противовоздушной обороны. Германия на этой неделе также оказала давление на своих европейских союзников, включая Францию и Италию, предложив им оценить, что они могут поставить.

Эти настоятельные требования Германии — нечто новое для Шольца, правительство которого после начала вооруженного конфликта часто критиковали и осуждали за медлительность в поставках вооружений. Немецкий лидер по-прежнему выступает против отправки на Украину ракет большой дальности Taurus, утверждая, что его страна, решившись на этот шаг, рискует стать участницей военного противостояния.

При этом Шольц возглавил усилия, цель которых – направить на Украину больше ракет Patriot и других систем ПВО. Эта истерзанная военными действиями страна все чаще подвергается ударам с воздуха, от которых страдают объекты энергетической инфраструктуры и населенные пункты. На прошлой неделе канцлер заявил, что Германия отправит на Украину третью батарею Patriot, а вскоре после этого другие члены ЕС пошлют туда еще шесть.

Три ЗРК "Пэтриот" — это четверть военного арсенала Германии, в пропорции США отправили гораздо меньше. А еще Берлин призывает поставить ЗРК Samp/T, NASAMS и Hawk, ракеты Iris-T, а также запасные части, профинансировать обслуживание техники и ремонт.

В этом месяце Киев попросил у союзников как минимум семь систем Patriot, но пока получил только обещание от Германии. Если она сдержит слово, общее количество предоставленных Берлином ЗРК Patriot составит три единицы.

Удары с применением ракет и беспилотников

Министр экономики Германии Роберт Хабек, сославшись на "огромное количество дронов и ракет", наносящих удары по Украине, назвал средства ПВО самой насущной потребностью ВСУ.

"Если американцы смогут прислать ЗРК Patriot, это будет колоссальное подспорье", — заявил в понедельник Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Представители Совета национальной безопасности Белого дома пока не откликнулись на просьбу дать комментарий.

Украинское руководство приветствовало решение палаты представителей утвердить пакет военной и экономической помощи на 61 миллиард долларов, который задержали на шесть месяцев из-за сопротивления республиканцев. Все это время ВСУ испытывали острую нехватку боеприпасов и живой силы, а Кремль умело этим пользовался.

Второй по величине город Украины Харьков подвергается мощным и продолжительным ударам с применением ракет и беспилотников. Киевские и западные официальные лица считают, что так Россия пытается заставить власти эвакуировать город.

По мере усиления воздушных атак украинский президент Владимир Зеленский все чаще призывает союзников поставить средства ПВО. Он назвал это высшим приоритетом после того, как американские законодатели в субботу приняли закон о помощи.

"У нас появится шанс одержать победу, если Украина действительно получит такие системы вооружений, которые нам очень нужны, нужны тысячам военнослужащих", — заявил Зеленский в эфире программы "Встреча с прессой" на телеканале NBC в воскресенье.

В передаче CBS "Лицом к нации" председатель сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер сказал, что часть военной техники из американского пакета помощи, включая ракеты большой дальности ATACMS, может быть отправлена к концу недели.

Американский президент Джо Байден заявил в понедельник Зеленскому, что его администрация быстро распределит военную помощь, если сенат на этой неделе утвердит пакет. Как сообщают в Белом доме, во время телефонного разговора Байден сказал, что США намерены оперативно отправить военную помощь и системы ПВО.

Шольц не впервые пытается оказать давление на Байдена. В прошлом году канцлер заявил, что поставит танки Leopard 2 только в том случае, если Вашингтон согласится передать Киеву Abrams. Администрация Байдена сначала ответила отказом, но потом согласилась поставить бронетехнику.

Руководство НАТО поддерживает контакт с производителями вооружения, обсуждая вопрос о том, как ускорить поставки и увеличить производство ракет-перехватчиков. Союзники также рассматривают вопрос о повторной сертификации ракет Patriot с истекающим сроком годности, а также о перепрофилировании батарей, которые в настоящее время используются для обучения.

Авторы статьи: Альберто Нарделли (Alberto Nardelli), Михаэль Нинабер (Michael Nienaber), Дженнифер Джейкобс (Jennifer Jacobs)