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ТАСС

Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти 500 тыс. военных

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Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы
Уничтоженная техника украинской диверсионно-разведывательной группы.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ отметил, что Вашингтон для недопущения краха ВСУ намерен выделить почти $61 млрд киевскому режиму

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти 500 тыс. военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Вашингтон для недопущения краха Вооруженных сил Украины намерен выделить почти $61 млрд киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих", - заявил он на заседании коллегии Минобороны России. 

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Шойгу Сергей
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