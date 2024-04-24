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Интерфакс-АВН

Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях поступят в войска в 2024 году, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В текущем году в войска поступят: первые образцы зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в двух модификациях - зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны, зенитные ракетные комплексы С-400, С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2У", радиолокационные станции нового поколения", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России во вторник.

По словам министра обороны, одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. "На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он. С-500 "Прометей" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") - новое поколение систем ПВО дальнего действия, которые смогут сбивать цели в ближнем космосе. По словам военных, С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО).

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