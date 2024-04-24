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РИА Новости

Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии

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Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса
Радиолокационная станция зенитно-ракетного комплекса.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Шойгу: долю современных образцов ПВО и ПРО в ВС РФ за 2 года повысят с 82 до 85%

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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