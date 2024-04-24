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Военное обозрение

Шойгу анонсировал начало поставок в войска ЗРС нового поколения С-500 «Прометей» сразу в двух версиях

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Источник изображения: topwar.ru

Зенитная ракетная система нового поколения С-500 пойдет в войска в двух модификациях, первые образцы ЗРС будут переданы военным в этом году. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Российскую ПВО в этом году ожидает пополнение и обновление. На сегодняшний день доля современных зенитных комплексов в российской армии составляет 82%, в ближайшие два года ее увеличат до 85%. В этом году в войска поступят первые образцы новой зенитной системы С-500, причем сразу в двух модификациях: зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Кроме того, войска получат зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У», а также радиолокационные станции нового поколения. В два раза будут увеличены поставки ЗРПК «Панцирь», прекрасно показавшего себя в зоне спецоперации, решение по этому вопросу уже принято.

С-500 «Прометей» — новейшая зенитная система, способная поражать цели в ближнем космосе. Особенностью комплекса является способность работать по широкому спектру целей на высотах до 200 км и на дальности до 600 км. В начале этого года «Прометей» завершил серию испытаний, подтвердив способность сбивать гиперзвуковые цели. Последний этап испытаний комплекса С-500 прошел 22 февраля, когда «Прометей» поразил межконтинентальную баллистическую ракету Р-29РМУ2 «Синева». После этого было объявлено, что в войска он пойдет в этом году.

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Россия
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