Asia Times: Китай приближается к созданию быстроходных малозаметных подводных лодок

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Китай, возможно, приближается к святому граалю технологии малозаметности подводных лодок - двигательной установке без механических движущихся частей. Такая технология устранит все обнаруживаемые вибрации, обеспечивая беспрецедентные возможности скрытности под водой, отмечает китайское издание Asia Times. Издание пишет, что новая технология будет основываться на том, что подлодки будут с лазерным приводом.

Будет производиться почти 70 000 ньютонов тяги, используя 2 мегаватта мощности, излучаемой через покрытие подводной лодки оптическими волокнами, каждое из которых тоньше человеческого волоса

- говорится в материале издания.

Конечно, технология лазерных двигателей не нова. Двадцать лет назад японские ученые представили концепцию использования лазеров для приведения в движение подводных лодок. Однако идея не получила развития по ряду причин.

Несмотря на это, Китай и ряд других стран все же профинансировали исследования в этом направлении и поэтапно идут к своей цели. И хотя ранее сообщалось, что пока удалось достичь лишь небольшой мощности лазера, недавно, по данным Asia Times, китайские ученые из Харбинского инженерного университета разработали лазерный двигатель, который повышает эффективность преобразования лазеров в тягу в три-четыре раза.

В отличие от Китая, США с 1960-х годов исследуют технологию магнитогидродинамического привода (MHD) в качестве альтернативы механическому движителю. Технология MHD использует магнитные поля и электропроводящие жидкости для создания тяги, потенциально предлагая ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами с пропеллерным приводом. Однако эти технологии, как и лазерные, пока продолжают находиться на стадии исследования и разработки.