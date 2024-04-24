ЦАМТО: выделение Британией крупнейшего пакета помощи Украине увязано с США

ЦАМТО, 23 апреля. Анонсирование Великобританией крупнейшего пакета военной помощи Украине увязано с выделением США Киеву 61 млрд. долл. и усилиями стран Евросоюза.

Об этом "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

По данным Guardian, премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму 500 млн. фунтов (более 617 млн. долл.). По словам официальных лиц, финансирование будет обеспечено из резервов казначейства.

"Разумеется, выделение очередного транша Великобритании на поддержку Украины является последовательным шагом в свете недавно принятых решений совета "Украина-НАТО" о поддержке Киева европейскими государствами и формирования фонда в 100 млрд. евро на ближайшие 5 лет, а также выделением транша от США на сумму более 60 млрд. долл.", – сказал И.Коротченко.

Самым опасным видом вооружений, который Великобритания может поставить на Украину, собеседник агентства назвал безэкипажные катера для продолжения совершения атак на объекты морской инфраструктуры России и корабли Черноморского флота, а также ударные беспилотники и крылатые ракеты Storm Shadow.

По мнению И.Коротченко, специфика и номенклатура новых оружейных поставок Киеву связана со сменой тактики ВСУ от провалившегося контрнаступления к обороне и наращиванию террористических атак по территории РФ.

"Тактика Киева будет заключаться в масштабировании террористических ударов по различным объектам в РФ с применением беспилотников, катеров-камикадзе, крылатых ракет различного класса. Здесь для нас также является критическим вопрос, передаст ли Киеву в конечном итоге крылатые ракеты Taurus Германия, а также когда и в каких масштабах Украина получит истребители F-16, какое оружие они будут нести и какая дальность будет у переданных ВСУ американских ракетных комплексов ATACMS", – отметил И.Коротченко.

Собеседник агентства подчеркнул, что ответом России может стать продолжение уничтожения объектов энергетической инфраструктуры Украины – вплоть до полного ее обесточивания.

"Мы имели успешный пример таких действий, когда ракетами Х-69 самолеты фронтовой авиации ВКС РФ нанесли удар по Трипольской ТЭС в Киевской области, которая не подлежит восстановлению. Поэтому не исключено, что логика российского реагирования после каждого удара по городам РФ может заключаться в ответном уничтожении объектов энергетической инфраструктуры Украины. Это может стать адекватным шагом со стороны Москвы, который заставит Зеленского серьезно задуматься, а стоит ли ему продолжать удары по России при перспективе остаться в полностью обесточенной стране", – резюмировал И.Коротченко.