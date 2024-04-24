Польский генерал: через месяц на Украине начнется ад (Onet.pl, Польша)

Генерал Пацек: у ВСУ есть максимум месяц на подготовку к российскому наступлению

У Украины, которая держится из последних сил, есть максимум месяц, чтобы подготовиться к российскому наступлению, заявил Onet генерал Богуслав Пацек. С его точки зрения, все начнется в конце мая. Американская помощь поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьбу конфликта она не изменит.

Петр Олеярчик

В субботу, 20 апреля Палата представителей США приняла закон о военной и финансовой поддержке Украины. Из-за океана пришла информация о том, что проекты по оказанию помощи Украине оцениваются в сумму примерно 60 миллиардов долларов.

Профессор Ягеллонского университета, бывший ректор Академии национальной обороны генерал Богуслав Пацек (Bogusław Pacek) обращает внимание на то, что в этот 60-миллиардный пакет входит несколько отдельных проектов, причем не все они напрямую связаны с поддержкой Украины. "Самая большая часть этой суммы пойдет на производство вооружения для американских войск, чтобы компенсировать дефицит оружия, возникший из-за передачи его Украине. Более 11 миллиардов долларов будет "весить" пакет, связанный с финансированием нахождения американцев в Европе. Из нового пакета на закупку нового вооружения украинцы получат менее 14 миллиардов", — сообщает он.

Что же получат украинцы за эти деньги? "В первую очередь — 155-мм артиллерийские снаряды. А также боеприпасы для стрелкового оружия и все то, что им необходимо для работы ПВО", — ответил польский военный.

Первый транш будет из американских запасов в Европе

Когда это оружие попадет на Украину? "Согласно информации, переданной американцами, определенная часть будет доставлена в течение нескольких дней. Ожидается, что на следующей неделе оружие будет уже на Украине. Да, это очень быстрый темп, но он возможен, поскольку этот груз будет поступать с американских складов, расположенных в Европе", — говорит эксперт.

Однако, как подчеркивает генерал Пацек, речь идет о небольшом пакете стоимостью около 300 миллионов долларов. "Уже появилась первая информация, пока еще не подтвержденная, что это вооружение уже на подходе к Жешуву", — говорит он.

Второй, гораздо больший транш, по словам эксперта, начнет поступать на Украину чуть позже. "Если говорить о поставке Украине различных вооружений из США, то это, безусловно, вопрос как минимум нескольких недель", — считает генерал.

С начала войны Украина демонстрирует львиную отвагу, защищаясь от более сильного противника. Однако давление России не ослабевает. Поэтому американская помощь будет на вес золота. Польский военный считает, что "сейчас для Украины настало очень тяжелое время". "Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться", — отмечает он.

Месяц на доставку и подготовку

Насколько этой помощи хватит Украине? "Эти 14 миллиардов долларов можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит", — отвечает генерал Пацек.

Бывший ректор Академии национальной обороны напоминает, что на данном этапе конфликта "боеприпасы для стрелкового оружия или артиллерийские снаряды расходуются десятками тысяч". "Новый пакет позволит сдержать российское наступление, которое ожидается к концу мая. Так что остался месяц на поставку и на подготовку".

"За это очень короткое время Украина должна воспользоваться новым законом о мобилизации и сформировать новые батальоны для отправки на фронт. Пусть даже это будут не новые бригады, но хотя бы с пополнением за счет мобилизованных. Необходима срочная ротация, причем речь идет примерно о 300 тысячах военнослужащих. Это очень большие цифры и очень серьезные задачи для Украины", — добавил он.

"Европа открыла глаза"

Польский военный отмечает, что помимо согласования новой американской помощи и принятия на Украине закона о мобилизации появилась еще одна ключевая информация. Последнее заседание совета Украина – НАТО принесло ощутимые результаты. Все государства устами своих министров национальной обороны декларировали помощь Украине в области ПВО. Это очень важный момент. Немцы уже говорят о конкретных системах и цифрах. Они называют конкретные суммы, в частности, речь идет о миллиарде с лишним евро дополнительной помощи Украине.

"Все государстве ЕС, все члены НАТО будут помогать Украине либо деньгами, либо передачей определенных систем противовоздушной обороны. Европа действует. Европа в лице Евросоюза ежемесячно передает Украине полтора миллиарда евро, чтобы она могла выплачивать зарплаты, чтобы она могла функционировать", — напоминает он.

"Европа открыла глаза, Европа уже действительно нарастила производство боеприпасов. Европа сделала ставку на вооружение. Европа восполняет имеющийся дефицит, повышает свой потенциал, свои возможности. В то же время мы должны четко понимать, что в военном отношении у США есть резервы. Как военные резервы, так и огромные производственные мощности, несравнимые с европейскими. И эти возможности США можно легко использовать для поддержки Украины", — сказал генерал Пацек в заключение.