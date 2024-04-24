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Военное обозрение

Обучая украинских военных, новозеландские инструкторы используют макеты российских БМП-3

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Источник изображения: topwar.ru

На тренировках военнослужащих нередко применяют макеты техники потенциального противника. В частности, обучая украинских военных, новозеландские инструкторы используют макеты российских БМП-3 и другой техники, стоящей на вооружении армии РФ.

Соответствующие фотографии появились в сети интернет.

Учебно-тренировочные мероприятия с солдатами ВСУ проводятся на территории Британии.

Стоит отметить, что макет боевой машины не является стационарным, а способен передвигаться. С его помощью отрабатываются совместные перемещения украинских пехотинцев совместно с техникой. Предполагается, что до этого макеты выполняли функцию мишеней для тренировок британских танкистов.

Источник изображения: topwar.ru

Комментируя снимки с учений, некоторые пользователи соцсетей критикуют изделия, так как они якобы имеют недостаточное сходство с оригиналом. Впрочем, можно предположить, что задача сделать их максимально похожими и не ставилась. Ведь макеты используются во время учений с участием украинских солдат, а не в боевой обстановке в качестве ложных целей, чтобы ввести в заблуждение россиян.

Источник изображения: topwar.ru

Другим часто встречающимся замечанием является сомнение в компетентности инструкторов из Новой Зеландии. Дескать, никто не слышал, с кем воевала эта страна, поэтому ее граждане якобы не обладают даже малейшим боевым опытом и, стало быть, делиться им тоже нечем.

Многие почему-то не учитываю тот факт, что за последние несколько столетий новозеландские военные, как и австралийские, принимали участие в большинстве конфликтов и боевых операций, где участвовали британские войска, в том числе, в обеих мировых войнах. Да и после Второй мировой контингенты из Новой Зеландии присутствовали в некоторых из тех горячих точках, где действовали военные из США и союзных им стран. И во всех перечисленных ситуациях новозеландцы играли самую активную роль.

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Страны
Новая Зеландия
Россия
США
Продукция
БМП-3
Проекты
Военные учения
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