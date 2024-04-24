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ЦАМТО

Рособоронэкспорт примет активное участие в Международном форуме по вопросам безопасности

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э»
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) большой продолжительности полета из состава разведывательно-ударного комплекса «Орион-Э».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 23 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) организует показ российской продукции для борьбы с организованной преступностью и терроризмом в рамках XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Мероприятие проводится с 23 по 25 апреля 2024 года в Санкт-Петербурге под эгидой Совета Безопасности Российской Федерации.

Во встрече принимает участие большинство партнеров Российской Федерации на уровне представительных делегаций высокого уровня, возглавляемые секретарями национальных советов безопасности, советниками глав государств и правительств, министрами внутренних дел и руководителями специальных служб.

"Россия имеет колоссальный опыт противодействия оргпреступности, террористическим и экстремистским формированиям. Мы постоянно сталкиваемся с угрозами и вызовами безопасности различных масштабов – национального, регионального и объектового, – исходящими от подготовленных преступников, оснащенных всеми видами современного оружия и специальными средствами, – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Рособоронэкспорт предлагает своим партнерам самые современные российские средства для защиты гражданских и военных объектов, обеспечения общественной безопасности на земле, воде, в воздухе и в киберпространстве, контроля и охраны границ. Все продвигаемые компанией решения опробованы в реальных условиях и имеют отличные отзывы от сотрудников подразделений специального назначения".

На своей экспозиции Рособоронэкспорт представляет российскую продукцию военного, двойного и гражданского назначения в четырех основных тематических зонах.

В зоне средств оснащения сотрудников силовых ведомств демонстрируются комплекты обмундирования и экипировки "Тактический", "Штурмовой", "Снайперский", "Противоударный". Они сформированы специалистами Рособоронэкспорта из элементов производства российских компаний с учетом рекомендаций сотрудников силовых структур на основе реального боевого опыта. В их состав входят современное стрелковое оружие производства входящих в Ростех Концерна "Калашников", ЦНИИТОЧМАШ и холдинга "Высокоточные комплексы", высокоточные винтовки Orsis, противоосколочные комбинезоны, защитные шлемы, маскировочные костюмы, щиты и различные комплексы нелетального воздействия.

В комплектах предусмотрены разного рода тактические аксессуары, обеспечивающие выполнение широкого спектра задач, в том числе высокотехнологичные оптические, коллиматорные, тепловизионные прицелы от известных российских брендов. Кроме того, Рособоронэкспорт предлагает различные элементы для тюнинга стрелкового оружия: дульные тормоза компенсаторы и дульные устройства, цевья, сошки и рукоятки, кронштейны и крышки ствольной коробки с планками Пикатинни, пистолетные рукоятки, приклады, магазины.

В зоне беспилотных летательных аппаратов Рособоронэкспорт представляет разведывательно-ударный комплекс с БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э" компании "Кронштадт", тактические комплексы с разведывательными БЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" и продукцию входящего в Ростех Концерна "Калашников": БЛА Скат S-350 и барражирующий боеприпас "КУБ-Э".

В этой же зоне компания демонстрирует средства противодействия БЛА, в том числе изделие "РБ-504П-Э", систему контроля воздушного пространства "СКВП" и новейшие разработки НИИ "Вектор" (входит в Ростех), в том числе станцию радиомониторинга каналов связи "Радиомониторинг" и систему радиоэлектронного подавления малых БЛА "Серп-ВС6".

Экспонируемые на форуме беспилотные летательные аппараты и средства противодействия БЛА противника имеют опыт успешного применения в ходе специальной военной операции, подтвержденный данными объективного контроля и положительные отзывы эксплуатантов из российских силовых ведомств.

В тематической зоне "Умный город и охрана границ" Рособоронэкспорт предлагает автоматизированную систему охраны границ "Грань", а также аппаратуру обнаружения, сигнализации, системы сбора и обработки информации.

Для цифровизации систем городского и муниципального управления гостям Международной встречи предложены опробованные на российском рынке и адаптируемые под использование в странах-партнерах IT-решения. В их числе комплексный проект "Умный город", платформа кибербезопасности национального уровня, а также системы интернет-мониторинга, защиты информации и легального перехвата данных.

В зоне космических систем Рособоронэкспорт демонстрирует возможности международного сотрудничества по созданию и запуску космических аппаратов совместно с Госкорпорацией Роскосмос.

Проекты по сотрудничеству в области средств и решений обеспечения безопасности Рособоронэкспорт готов обсуждать с партнерами в ходе тематических заседаний и в формате "круглых столов" в рамках XII Международной встречи высоких представителей.

Компания ожидает высокий интерес к своим предложениям со стороны крупных государственных и частных структур, руководства армейских, полицейских и антитеррористических ведомств, пограничных служб. Запланированы встречи с представителями стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран СНГ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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