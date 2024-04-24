Войти
Lenta.ru

Названы особенности использованной для атаки по Белгородской области системы ВСУ

350
0
0
Хвостовое оперение ракеты украинской РСЗО "Ольха". Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Хвостовое оперение ракеты украинской РСЗО "Ольха". Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Полковник Матвийчук: РСЗО «Ольха» ВСУ — это модернизированный вариант «Града»

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал особенности реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ), использованной для атаки по Белгородской области утром 23 апреля. Матвийчук рассказал «Ленте.ру», что «Ольха» является модернизированным вариантом РСЗО «Град».

Ранее Минобороны России сообщило, что в Белгородской области перехватили четыре снаряда РСЗО «Ольха». В ведомстве уточнили, что снаряды перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). В министерстве назвали действия ВСУ попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

«"Ольха" — это модернизированная система "Град". После развала Советского союза большое количество "Градов" осталось на Украине, они ими занимались, и получилась "Ольха". Единственная разница — это увеличенная дальность стрельбы, в остальном все то же самое, но они это называют своим ноу-хау. Наши средства ПВО хорошо видят эти снаряды и работают по ним, о чем говорит случай, который произошел в Белгородской области», — рассказал Матвийчук.

В ночь на вторник, 23 апреля, в Белгороде и Белгородском районе звучал сигнал ракетной опасности. Впоследствии губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей, никто не пострадал. Из-за прилета во двор частного дома были выбиты окна, получил повреждения фасад здания, у одной машины также оказалось выбито лобовое стекло.

Всего с начала специальной военной операции, жертвами украинских обстрелов в Белгородской области, по данным Гладкова, стали 120 человек, среди которых 11 детей. Пострадал еще 651 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Град РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.09.2011
По следам МАКСа
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
09.10.2008
Продавая ракеты Грузии, Ющенко разоружил свою страну. Стали известны скандальные подробности торговли Украины оружием
12.09.2008
Кто и как помогал готовить грузинское вторжение
18.08.2008
Техника войны. О вооружении, использованном в грузино-осетинском конфликте
12.08.2008
Расстановка сил. Сравнение боевого потенциала вооруженных сил Грузии, Южной Осетии и России в зоне конфликта
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 12:01
  • 1008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ
  • 24.04 09:32
  • 1
Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»
  • 24.04 09:30
  • 2
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 24.04 08:44
  • 7
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 24.04 08:39
  • 5
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 24.04 05:48
  • 1
Подоляк считает, что третья мировая война уже началась
  • 24.04 05:24
  • 209
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.04 01:47
  • 1
Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии
  • 23.04 20:46
  • 0
Professional Truck Driving School In Fontana, CA
  • 23.04 19:11
  • 1
Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке