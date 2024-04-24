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ТАСС

"Рособоронэкспорт" покажет новейшие БПЛА на встрече представителей по безопасности

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Разведывательные беспилотные летательные аппараты "Орлан-30" (слева) и "Орлан-10Е" представлены на 2-й Всемирной оборонной выставке "World Defense Sho
Разведывательные беспилотные летательные аппараты "Орлан-30" (слева) и "Орлан-10Е" представлены на 2-й Всемирной оборонной выставке "World Defense Show" в Эр-Рияде, 4 февраля 2024 года.
Источник изображения: Нина Падалко/РИА Новости"

Встреча проходит в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") представит новейшие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и средства противодействия дронам на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В зоне беспилотных летательных аппаратов "Рособоронэкспорт" представляет разведывательно-ударный комплекс с БПЛА большой продолжительности полета "Орион-Э" компании "Кронштадт", тактические комплексы с разведывательными БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" и продукцию входящего в Ростех концерна "Калашников": БПЛА СКАТ S350 и барражирующий боеприпас "Куб-Э", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в этой же зоне компания демонстрирует средства противодействия дронам, в том числе изделие "РБ-504П-Э", систему контроля воздушного пространства "СКВП" и новейшие разработки НИИ "Вектор" (входит в Ростех), а также станцию радиомониторинга каналов связи "Радиомониторинг" и систему радиоэлектронного подавления малых беспилотников "Серп-ВС6".

"Экспонируемые на форуме беспилотные летательные аппараты и средства противодействия БПЛА противника имеют опыт успешного применения в ходе специальной военной операции, подтвержденный данными объективного контроля и положительные отзывы эксплуатантов из российских силовых ведомств", - подчеркнули в "Рособоронэкспорте". 

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