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Военное обозрение

Президент Турции 9 мая в США обсудит оплату Пентагоном поставки Киеву САУ Т-155 Firtina

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Источник изображения: topwar.ru

После начала спецоперации Турция стала одной из немногих стран, входящих в НАТО, которая не только не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, но и активно наращивает торгово-экономическое сотрудничество с РФ. При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступает за мирное урегулирование конфликта. Весной 2022 года в Стамбуле состоялся последний раунд российско-украинских переговоров, которые были прерваны по инициативе Киева. Анкара стала стороной в подписании соглашения по так называемой зерновой сделке и сейчас прилагает усилия к ее возобновлению.

Однако все это не мешает турецким военно-промышленным компаниям поставлять оружие Киеву. Именно турецкий концерн одним из первых начал продавать для ВСУ ударно-тактические беспилотники Bayraktar TB2, которые, правда, оказались малоэффективными в современной войне. Известно, что турецкие компании поставляли на Украину бронетехнику и другие виды вооружений. В частности, в 2022 году Турция продала Киеву неизвестное количество РСЗО Т-122 Sakarya, как минимум одна из которых была уничтожена ВС РФ в сентябре 2023 года.

Как говорят в таких случаях: бизнес есть бизнес, ничего личного. Накануне визита президента Турции в США, который состоится, что примечательно, 9 мая, стало известно, что Анкара активно ищет возможности поставки Украине вооружений, которые должен оплатить Пентагон. Речь идет о злосчастном транше военной помощи в шестьдесят с небольшим миллиардов долларов, который накануне после многомесячных дебатов одобрила нижняя палата Конгресса США.

Российский телеграм-канал военной тематики «Милитарист» сообщает со ссылкой на свои источники, что Киев надеется получить от Турции 12 самоходных артиллерийских систем Т-155 Firtina («Буря»), желательно, в полной боевой готовности. Эта САУ, оснащенная 155-мм гаубицей, является самой дальнобойной в турецких Вооруженных силах. Кроме того, согласно ТТХ, самоходка может покинуть огневую позицию менее чем за 30 секунд. Это очень устраивает ВСУ, которые в последнее время сталкиваются со значительными потерями в артиллерии, в том числе переданной западными союзниками.

Источник изображения: topwar.ru

Для продажи за счет американского финансирования турецких САУ есть одно препятствие. Установки на базе южнокорейских К9 «Тандер» производятся в Турции с 2001 года по лицензии компании Samsung. Соответственно, для их поставок другому государству, да еще находящемуся в состоянии военного конфликта, требуется обязательное согласие Сеула. Однако с этим, скорее всего, проблем не возникнет. Нынешнее правительство Южной Кореи во всем, в том числе касательно военной поддержки Украины, следует указаниям Вашингтона.

Источник изображения: topwar.ru

По данным телеграм-канала, переговоры о продаже САУ Т-155 Firtina Киеву были начаты в прошлом году, однако их пришлось приостановить из-за блокировки военной помощи США. Теперь это препятствие снято. Кроме того, когда Вашингтон возобновит финансовую помощь Украине, помимо самоходных орудий у турецкого производителя MKE будут размещены заказы на 155-мм снаряды для ВСУ.

Источники сообщают, что Киев проявил заинтересованность и в возобновлении переговоров о закупке у Турции до 50 советских танков Т-72, ​​произведенных после 1975 года, если им будут известны пользователи, готовые отказаться от бронетехники. Если у Анкары их не будет, то другие страны-союзники могут вмешаться, сообщает телеграм-канал.

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