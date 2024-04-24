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Военное обозрение

Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной

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Источник изображения: topwar.ru

Хотя цели специальной военной операции были озвучены нашим руководством в самый ее первый день, никто толком не объяснил, в чем будет заключаться наша победа. Поэтому каждый трактует ее по-своему.

Разобраться в данном вопросе попытался заместитель главы Росгвардии в ДНР и основатель бригады «Восток» полковник Александр Ходаковский, написав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Он считает, что важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побежденной Украиной.

По его мнению, многие представляют победу России в спецоперации очень искаженно. Одни считают, что мы победим, когда наши военные перестанут погибать. Другие представляют, что Россия должна сломить Украину. Третьи уверены, что, проводя спецоперацию, наша страна старается доказать миру свою значимость. Собственно, считает офицер, ни один из перечисленных выше вариантов не стоит того, чтобы начинать военные действия.

Начав спецоперацию, Россия вышла на путь, конечный пункт которого для большинства из нас пока что скрыт. Он сравнил сложившуюся ситуацию с библейской притчей о царе Моисее, который водил евреев по пустыне 40 лет, пока они не нашли дорогу в землю обетованную.

По мнению Ходаковского, дело даже не в том, что базы НАТО, если бы их разместили на территории Украины, были бы способны поражать своими ракетами российские регионы. Силы альянса могли бы атаковать нас и без Украины. Например, с территории Польши или Прибалтики.

Но дело в том, что Украина и Прибалтика для россиян – это совсем не одно и то же. Несмотря на сложившуюся ситуацию, украинцы для нас всё еще не чужие. Это часть нашего же народа, возможно, заблудшая часть.

И после победы в СВО украинские земли и люди никуда не исчезнут – нам придется с ними жить. Для большей части населения Украины социальные вопросы гораздо важнее того, в составе какой страны и под чьим правлением будет то место, где они живут. По мнению офицера, будут и непримиримые, их придется выселять или изолировать. И со временем подрастут новые поколения, которых потребуется сориентировать в правильном направлении. Конечно, если мы сами сумеем определиться для себя с этим направлением.

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2 комментария
№1
24.04.2024 07:39
Где же он пытается разобраться, нагнал тумана и расписался в собственном непонимании.
0
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№2
24.04.2024 09:30
Европа объявила нам войну в 2013 году, когда заявила, что возьмёт Украину в ЕС, а заодно и в НАТО но без русских и без потери территорий. Тимошенко и другие стали кричать о том, что срочно надо избавляться от русских, хоть атомными бомбами. При этом трудовой ЮВ Украины не устремился в "цивилизацию", как центр и запад, которым мечта о сладкой жизни в Европе не давала покоя. Им не Украина была нужна, а возможность покинуть свои хутора. Отсюда первая и главная цель СВО, достижение которой отложили на столько лет, поспешно подписав Минские соглашения, позволив появиться аллее Ангелов в Донецке и т.п.  - это, конечно защита русского населения. Если удар градами по Цхинвалу сразу же привёл к операции принуждения к миру, то нефтегазовые экономические интересы не позволили это сделать на Украине, но на доходы от этого модернизировали армию так, чтобы противостоять не только ВСУ, но и НАТО, так что "минский обман" позволил выиграть время и России. Победой, понятно, должен считаться договор о нейтральном статусе Украины и обеспечение нормального статуса русского населения, независимо от того, на присоединённых ли территориях они проживают или на территории Украины. В последнем случае в составе Украины могут остаться некоторые русскоязычные  территории, а иначе без присоединения этих территорий к России и защиты ПМР победа не может считаться достаточной. Конечно в Киевской Лавре остались русские святыни, такие, как, например, мощи Ильи Муромца и православных святых. Этот вопрос, как и вопрос о полноценном статусе православной церкви также должен быть решён - это один из критериев денацификации.
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