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ТАСС

NYT: план Украины вернуться к границам 1991 года далек от реальности

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Метромост через Днепр в Киеве
Метромост через Днепр в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Газета отметила, что "страна будет меньше, но сможет сохранить большую часть своей территории и затем интегрироваться в Европу экономически и стратегически"

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Американские эксперты скептически оценивают перспективы Украины вернуться к государственным границам 1991 года, пишет газета The New York Times (NYT).

"Возвращение к границам - не самый реалистичный сценарий. Страна будет меньше, но сможет сохранить большую часть своей территории и затем интегрироваться в Европу экономически и стратегически", - считает издание.

По словам обозревателей NYT, многие эксперты скептически относятся к тому, что страна сможет восстановить контроль над Донбассом и Крымом военным путем, "особенно после прошлогоднего разочаровывающего контрнаступления".

Государственная граница между Россией и Украиной формально появилась 24 августа 1991 года, когда бывшая советская республика объявила о независимости от СССР. 23 июня 1992 года в Дагомысе (Краснодарский край) президенты двух стран Борис Ельцин и Леонид Кравчук подписали соглашение о дальнейшем развитии межгосударственных отношений. Они договорились сохранить принцип открытости государственных границ при поэтапном введении соответствующего международным стандартам таможенного контроля.

16 июня 2014 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству провести одностороннюю демаркацию границы. Парламент также рекомендовал правительству "немедленно утвердить документы, необходимые для проведения в одностороннем порядке демаркации сухопутного участка границы с РФ, которая будет обустроена по примеру внешних границ Европейского Союза". По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Алексея Пушкова, Россия не признает одностороннюю демаркацию границы со стороны Киева. 

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Россия
Украина
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